/Dmk Mla On CM Vijay Govt: ఆరునెలల్లోనే విజయ్ ప్రభుత్వం కూలిపోతుంది.. డీఎంకే ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Tamil nadu dmk mla Anitha Radhakrishnan comments on cm Vijay thalapathy: దేశంలో తమిళనాడు రాజకీయాలు కాక రేపుతున్నాయి. సీఎంగా విజయ్ దళపతి చిన్న పార్టీల మద్దతుతో సంకీర్ణ ప్రభుత్వంను ఏర్పాటు చేశారు. ఇటీవల 10 మంది మంత్రులకు శాఖలను కూడా కేటాయించారు. గతంలో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలు పాటించిన విధానాలకు పూర్తిగా భిన్నంగా సీఎం విజయ్ తన దైన శైలీలో పాలన అందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయగానే అపోసిషన్ పార్టీల ముఖ్య నేతల్ని మర్యాద పూర్వకంగా కలుసుకున్నారు. అంతే కాకుండా ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చే దిశగా పావులు కదుపుతున్నారు. అసెంబ్లీలో బలనిరూపణలో కూడా సక్సెస్ అయ్యారు. కానీ విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజునుంచి ఏదో అంశం తమిళనాడు కాంట్రవర్సీగా మారుతుంది.
సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో తమిళనాడు గేయం మూడో స్థానంలో పాడారు. దీనిపై కమ్యునిస్ట్ పార్టీలు, వీసీకే పార్టీలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. ఆ తర్వాత తన వ్యక్తిగత జ్యోతిష్యుడైన రాథన్ పండిట్ను అధికారిగా (OSD) నియమించడం కూడా కాంట్రవర్సీగా మారింది. దీనిపైన సీఎం విజయ్ యూటర్న్ తీసుకున్నారు. మంత్రులకు కేటాయించిన శాఖల విషయంలో రచ్చ నడుస్తొంది. ముఖ్యంగా సీఎం విజయ్ తీసుకున్న నిర్ణయాలపై కూడా సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో ఉన్న పార్టీలు తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. మరోవైపు సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, పలువురు సెలబ్రీటీలు, నేతలు సీఎం విజయ్ పై ప్రశంసలు కురిపించిన విషయంతెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. డీఎంకే పార్టీ తిరుచెందుర్ ఎమ్మెల్యే అనితా రాధాకృష్ణన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎంగా విజయ్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఆరునెలల్లోనే పడిపోతుందని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.
డీఎంకే పార్టీ తిరుచెందుర్ ఎమ్మెల్యే అనితా రాధాకృష్ణన్ మాట్లాడుతూ.. టీవీకే కూటమి ప్రభుత్వం ఆరు నెలలు కూడా అధికారంలో కొనసాగలేదని అన్నారు. మరోసారి డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహిస్తారని జోస్యం చెప్పారు. ఈ క్రమంలో దక్షిణ తమిళనాడులో జరిగిన పార్టీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాధాకృష్ణన్.. అధికార తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సీనియర్ నేత, విల్లివాక్కం ఎమ్మెల్యే ఆధవ్ అర్జునకు బహిరంగ సవాల్ విసిరారు. సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వం నాలుగు నెలల్లో కూలిపోతుందని,
ఆధవ్ అర్జున ధైర్యం ఉంటే తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయాలన్నారు.
గత 25 ఏళ్లుగా తిరుచెందూర్ స్థానం రాధాకృష్ణన్కు బలమైన కోటగా ఉంది. అంతే కాకుండా.. కొళత్తూర్ను స్టాలిన్ సింగపూర్లా మార్చారని చెప్పారు. కానీ ఇక్కడి ఓటర్లను మరీ ‘పనికిరానివారు’ అంటూ నోటికొచ్చినట్లు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్టాలీన్ ను తిరుచ్చి నుంచి బరిలొకి దింపి సీఎంగా గెలిపించుకుంటామన్నారు.
ఈ క్రమంలో డీఎంకే ఎమ్మెల్యే అనితా రాధాకృష్ణన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మరోవైపు రాష్ట్రంలోని 234 స్థానాలకుగానూ టీవీకే ఒంటరిగానే 108 సీట్లు గెలుచుకుని చిన్న పార్టీల మద్దతుతో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక త్రిష, సీఎం విజయ్ రిలేషన్ వివాదంలో మాత్రం తమిళనాట రాజకీయాల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఆసక్తికర చర్చలు తెరమీదకు వస్తునే ఉన్నాయి.
