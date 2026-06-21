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CM Vijay on Gas Leak: అమ్మోనియా గ్యాస్ లీక్‌ ఘటనపై సీఎం విజయ్ సీరియస్.. 24 గంటల డెడ్ లైన్.. ముగ్గురు సభ్యులతో కమిటీ..

Ammonia gas leak in tamil nadu: తిరువళ్లురులోని రొయ్యల ఫ్యాక్టరీలో సంభవించిన అమ్మోనియా గ్యాస్ లీక్‌  ఘటనపై సీఎం విజయ్ ముగ్గురు సభ్యులతో కమిటిని ఏర్పాటు చేశారు. 24 గంటల్లోనే మధ్యంతర నివేదిక ఇవ్వాలని డెడ్ లైన్ విధించారు. అంతే కాకుండా మంత్రులు, అధికారులు  ఘటన స్థలంలో సహాయక చర్యలు దగ్గరుండి చూడాలన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 21, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:42 PM IST
CM Vijay on Gas Leak: అమ్మోనియా గ్యాస్ లీక్‌ ఘటనపై సీఎం విజయ్ సీరియస్.. 24 గంటల డెడ్ లైన్.. ముగ్గురు సభ్యులతో కమిటీ..
Image Credit: vijaythalapathy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CM Vijay on Gas Leak: అమ్మోనియా గ్యాస్ లీక్‌ ఘటనపై సీఎం విజయ్ సీరియస్.. 24 గంటల డెడ్
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