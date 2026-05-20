/ CM Vijay Thalapathy: సీఎం విజయ్ మరో సంచలనం.. ఆ సమాచారం ఇచ్చిన వారికి రూ. లక్ష రూపాయల రివార్డు ..

CM Vijay thalapathy sends strong warning against corruption: తమిళనాడులో రాజకీయాలు సమ్మర్ లో మరింత హీట్ ను పుట్టిస్తున్నాయి. సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన విజయ్ దళపతి ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చేదిశగా ముందుకు పోతున్నారు. ఇప్పటికే ప్రమాణ స్వీకారం రోజున టీవీకే విజయ్ ప్రభుత్వ నిధుల్ని ఎక్కడ కూడా వృథా కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. అంతే కాకుండా తమిళనాడులో అవినీతి నిర్మూలను నిర్మూలిస్తామన్నారు. లంచాలు తీసుకొవడం, ఇవ్వడంపై కూడా ఉక్కుపాదం మోపుతున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో లంచం అడిగే అధికారుల వివరాలను వీడియో ఆధారాలతో పట్టిస్తే, ఫిర్యాదు చేసిన వారికి లక్ష రూపాయల రివార్డ్ ఇస్తామని ప్రకటించింది. ఈ పథకం రాష్ట్రంలో అవినీతిపై పోరాటంలో ఒక కీలక ముందడుగుగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చింది.
అంతే కాకుండా ప్రభుత్వ అధికారి కనీసం వెయ్యి రూపాయల లంచం డిమాండ్ చేసిన బాధితులు ఫిర్యాదు చేయోచ్చని టీవీకే విజయ్ ప్రభుత్వం తెల్చి చెప్పింది. దీనిపై ఏసీబీ విచారణ జరిపి, ఫిర్యాదులో నిజనిజాలు తెల్చి ఆ తర్వాత సమాచారం అందించిన వారికి రూ. లక్ష రివార్డు ఇస్తామని వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో పారదర్శకంగా, ఇచ్చిన హమీలు లబ్దిదారులకు చేరే విధంగా ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుందన్నారు.
ఈ క్రమంలో సీఎం విజయ్ పాలనపై తమిళనాడులో పాజిటివ్ రెస్సాన్స్ వస్తుంది. కానీ డీఎంకే పార్టీకి చెందిన నేతలే ఎంకే స్టాలీన్ తోపాటు మరో ఎమ్మెల్యే సైతం ఇటీవల మరో ఆరునెలల్లో సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వం కూలిపొవడం పక్కా అని, ఎన్నికలకు రెడీ కావాలని క్యాడర్ కు పిలుపునిచ్చారు. ఈ క్రమంలో సీఎం విజయ్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై తమిళ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
