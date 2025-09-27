English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coal India: దీపావళికి ముందే ఉద్యోగులపై కోల్‌ ఇండియా కాసులవర్షం.. ఒక్కక్కరికీ రూ.1,03,000 బోనస్‌..!

Coal India Announced Bonus: దసరా, దీపావళి సందర్భంగా కోల్ ఇండియా ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. కంపెనీ స్వర్ణోత్సవాలు.. పండుగల సందర్భంగా యాజమాన్యం పనితీరు ఆధారిత ప్రోత్సాహాన్ని ప్రకటించింది. దీంతో 2.20 లక్షల కార్మికులతో పాటు 38వేల మంది సింగరేణి కార్మికులకు రూ.1,03,000 చొప్పున బోనస్ ప్రకటించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 27, 2025, 09:05 AM IST

Coal India Announced Bonus: దసరా, దీపావళి సందర్భంగా కంపెనీలు ఉద్యోగులకు ఇప్పటికే బోనస్‌లు ప్రకటిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కోల్‌ ఇండియా కూడా తమ ఉద్యోగులకు బోనస్ ప్రకటించింది. ఏకంగా రూ.1,03,000 బోనస్ ఒక్కొక్కరికి ప్రకటించడంతో ఆ ఉద్యోగుల్లో ఆనందం అంతులేకుండా పోయింది. కోల్‌ ఇండియా స్వర్ణ ఉత్సవాలు, దసరా, దీపావళి పురస్కరించుకొని యాజమాన్యం ఉద్యోగుల పనితీరు ఆధారిత ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించింది. కోల్ ఇండియా సబ్సిడరీస్ కి చెందిన 2.20 లక్షల మంది కార్మికులతో పాటు 38,000 మంది సింగరేణి కార్మికులకు కూడా రూ.1,03,000 చొప్పున బోనస్ ప్రకటించేసింది. అయితే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా సింగరేణి కార్మికులకు లాభాల్లో 34 శాతం వాటా కూడా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే..

పండగకు ముందే కోల్ ఇండియా ఉద్యోగులపై కాసుల వర్షం కురిపించనుంది కోల్‌ ఇండియా. యాజమాన్యం, కార్మికుల మధ్య జరిగిన చర్చల అనంతరం పనితీరు ఆధారిత బోనస్ ప్రకటించింది కోల్ ఇండియా. కంపెనీ గత సంవత్సరంలో కోల్ ఇండియా ఉద్యోగులు రూ.93,750 బోనస్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం బోనస్ పెరగడంతో ఉద్యోగుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోతున్నాయి. గురువారం సాయంత్రం జరిగిన సమావేశంలో కోల్ ఇండియా ఈ ఒప్పందానికి వచ్చింది. ప్రస్తుతం బోనస్‌ ఎక్కువగా ఉండాలని కూడా యూనియన్లు డిమాండ్ చేశాయి. ప్రస్తుతం కంపెనీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా అంతగా లేదని బోనస్ ఇవ్వడం వల్ల భవిష్యత్తులో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందని కంపెనీ ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత ఉద్యోగులకు బోనస్ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో బీసీసీఎల్, ఈసీఎల్ తో సహా కోల్ ఇండియా వివిధ అనుబంధ సంస్థలైన లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ఈ భారీ ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

ఈ బోనస్ ప్రకటనతో కంపెనీ పై రూ.2,153.82 కోట్ల ఆర్థిక భారం పడనుంది. మొత్తంగా నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగులకు ఈ బోనస్‌ ప్రకటన జరిగింది. కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ దేశీయ బొగ్గు ఉత్పత్తిలో 80 శాతానికి పైగా వాటాను కలిగి అందిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రకటించిన బోనస్ లో ప్రోరేటా ప్రతిపాదికన అందజేస్తారు. ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ఈ ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాదుల బోనస్ ప్రకటించడం వల్ల ఉద్యోగుల మరింత ఉత్సాహం పెంచడం ఉత్పాదకతను పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా కంపెనీ ప్రకటించింది. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగులు మైనింగ్ కార్యకలాపాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తారని పేర్కొంది.

Also Read: విద్యార్థులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. కాలేజీలకు దసరా సెలవులు పొడగింపు, ప్రభుత్వం కీలక సూచనలు..!  

Also Read: మూసీ ఉగ్రరూపం.. MGBS బస్టాండ్‌లోకి వరద, ముసారంబాగ్‌లో కొట్టుకుపోయిన బ్రిడ్జి సెంట్రింగ్‌..

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

coal india bonus 2025coal india employees bonusdiwali bonus coal indiaSingareni Employees Bonuscoal india latest news

