Coal India: దీపావళికి ముందే ఉద్యోగులపై కోల్‌ ఇండియా కాసులవర్షం.. ఒక్కక్కరికీ రూ.1,03,000 బోనస్‌..!

Coal India Announced Bonus: దసరా, దీపావళి సందర్భంగా కంపెనీలు ఉద్యోగులకు ఇప్పటికే బోనస్లు ప్రకటిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కోల్ ఇండియా కూడా తమ ఉద్యోగులకు బోనస్ ప్రకటించింది. ఏకంగా రూ.1,03,000 బోనస్ ఒక్కొక్కరికి ప్రకటించడంతో ఆ ఉద్యోగుల్లో ఆనందం అంతులేకుండా పోయింది. కోల్ ఇండియా స్వర్ణ ఉత్సవాలు, దసరా, దీపావళి పురస్కరించుకొని యాజమాన్యం ఉద్యోగుల పనితీరు ఆధారిత ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించింది. కోల్ ఇండియా సబ్సిడరీస్ కి చెందిన 2.20 లక్షల మంది కార్మికులతో పాటు 38,000 మంది సింగరేణి కార్మికులకు కూడా రూ.1,03,000 చొప్పున బోనస్ ప్రకటించేసింది. అయితే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా సింగరేణి కార్మికులకు లాభాల్లో 34 శాతం వాటా కూడా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే..
పండగకు ముందే కోల్ ఇండియా ఉద్యోగులపై కాసుల వర్షం కురిపించనుంది కోల్ ఇండియా. యాజమాన్యం, కార్మికుల మధ్య జరిగిన చర్చల అనంతరం పనితీరు ఆధారిత బోనస్ ప్రకటించింది కోల్ ఇండియా. కంపెనీ గత సంవత్సరంలో కోల్ ఇండియా ఉద్యోగులు రూ.93,750 బోనస్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం బోనస్ పెరగడంతో ఉద్యోగుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోతున్నాయి. గురువారం సాయంత్రం జరిగిన సమావేశంలో కోల్ ఇండియా ఈ ఒప్పందానికి వచ్చింది. ప్రస్తుతం బోనస్ ఎక్కువగా ఉండాలని కూడా యూనియన్లు డిమాండ్ చేశాయి. ప్రస్తుతం కంపెనీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా అంతగా లేదని బోనస్ ఇవ్వడం వల్ల భవిష్యత్తులో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందని కంపెనీ ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత ఉద్యోగులకు బోనస్ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో బీసీసీఎల్, ఈసీఎల్ తో సహా కోల్ ఇండియా వివిధ అనుబంధ సంస్థలైన లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ఈ భారీ ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
ఈ బోనస్ ప్రకటనతో కంపెనీ పై రూ.2,153.82 కోట్ల ఆర్థిక భారం పడనుంది. మొత్తంగా నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగులకు ఈ బోనస్ ప్రకటన జరిగింది. కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ దేశీయ బొగ్గు ఉత్పత్తిలో 80 శాతానికి పైగా వాటాను కలిగి అందిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రకటించిన బోనస్ లో ప్రోరేటా ప్రతిపాదికన అందజేస్తారు. ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ఈ ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాదుల బోనస్ ప్రకటించడం వల్ల ఉద్యోగుల మరింత ఉత్సాహం పెంచడం ఉత్పాదకతను పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా కంపెనీ ప్రకటించింది. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగులు మైనింగ్ కార్యకలాపాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తారని పేర్కొంది.
