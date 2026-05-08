/Coal India 2026: GATE స్కోర్ ఉందా? లేదా CBT ద్వారా వెళ్తారా? కోల్ ఇండియాలో 936 ఉద్యోగాల వేట మొదలు!

Coal India 936 Notification 2026 Out: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (Coal) బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. మీరు కూడా ఈ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద బొగ్గు ఉత్పత్తిదారు అయిన కోల్ ఇండియాలో జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అంతే కాదు ఇది మహారత్న పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్. అయితే 2026 సంవత్సరాలను గాను మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. మొత్తం 936 పోస్టులు ఇందులో భర్తీ చేయనుంది. పూర్తి ఆన్లైన్ల విధానంలోనే దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టింది. అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.coalindia.in/ లో నోటిఫికేషన్ క్షుణ్ణంగా చదివి అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. గెట్ స్కోర్ ఆధారంగా కూడా కొన్ని పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ పోస్టులకు మీరు ఎంపిక అయితే రూ.60,000 నుంచి రూ.1,80,000 వరకు జీతం పొందవచ్చు. అయితే వయోపరిమితి కూడా 2026 ఏప్రిల్ 30వ తేదీ నాటికి 30 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
గేట్ 2025 ఆధారంగా మొత్తం 276 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మిగతా 660 పోస్టులు సివిల్, ఎలక్ట్రానిక్, మెకానికల్, సిస్టం, E & T, జియాలజీ, ఇండస్ట్రియల్ ఇంజినీరింగ్, రాజ్ భాష, కంపెనీ సెక్రటరీ పోస్టులు కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.
అధికారిక వెబ్సైట్లో పీడీఎఫ్ నోటిఫికేషన్ క్షుణ్ణంగా చదివి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 2026 మే 5వ తేదీ నుంచి అందుబాటులో ఉంది. అప్లికేషన్ చివరి తేదీ, ఖాళీలు, క్వాలిఫికేషన్, వయస్సు, ఇతర వివరాలు క్షుణంగా పరిశీలించి ఈ కోల్ ఇండియా మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
కోల్ ఇండియా పోస్టులకు అర్హత..
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ జూన్ 7. గేట్ ఆధారంగా మైనింగ్ విభాగంలో 276 పోస్టులకు క్వాలిఫికేషన్ BE/Btech/బీటెక్ మైనింగ్ ఇంజినీరింగ్ లో 60 శాతం మార్కులు పాస్ అయితే చాలు. ఇక గేట్ 2025 స్కోర్ కార్డు ఆధారంగా భర్తీ చేస్తారు. ఎంపిక ప్రక్రియ గేట్ స్కోర్ తోపాటు షార్ట్ లిస్ట్ చేసి, ధృవపత్రాల వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత అపాయింట్మెంట్ లెట్టర్ జారీ చేస్తారు.
కంప్యూటర్ ఆధారంగా పరీక్ష నిర్వహించే విభాగాలు.. సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ మిగతా భాగాల్లో మొత్తం 660 దీనికి అర్హత బీఈ లేదా బీటెక్ /ఎంఎస్సీ / ఎంటెక్/ ఎంసీఏ/ ఎంఏ డిగ్రీ పొందిన వాళ్లు 60 శాతం మార్పులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఇక సీబీటీ ఎగ్జామ్ తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత ఎంపికైన వారికి అపాయింట్మెంట్ లెట్టర్ జారీ చేస్తారు. వీరికి కూడా వయస్సు 30 ఏళ్లలోపు ఉండాలి. అయితే ఓబీసీ వారికి మూడేళ్లు ఎస్సీ, ఎస్టీ వారికి ఐదేళ్లు పీడబ్ల్యుడీ వారికి పదేళ్లపాటు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది.
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఫీజు జనరల్, ఓబీసీ, ఈ డబ్ల్యూ ఎస్ రూ.1180. ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీ వారికి ఎలాంటి రుసుము అవసరం లేదు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే mt.recruitment.cil@coalindia.in లో సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.
