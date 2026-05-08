Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Coal India 2026: GATE స్కోర్ ఉందా? లేదా CBT ద్వారా వెళ్తారా? కోల్ ఇండియాలో 936 ఉద్యోగాల వేట మొదలు!

Coal India 2026: GATE స్కోర్ ఉందా? లేదా CBT ద్వారా వెళ్తారా? కోల్ ఇండియాలో 936 ఉద్యోగాల వేట మొదలు!

Coal India 936 Notification 2026 Out: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బొగ్గు ఉత్పత్తిదారు అయిన కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (COAL)లో జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు బంపర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది సంస్థ. మొత్తంగా 936 మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో 276 మైనింగ్ పోస్టులు గేట్ 2025 స్కోర్‌ కార్డు ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. జూన్ 7వ తేదీలోపు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరో 660 సివిల్ ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ సంబంధించిన జాబ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://www.coalindia.in/ పూర్తి వివరాలు ఉన్నాయి. దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం, ఎంపిక ప్రక్రియ, అర్హతలు ఏంటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 08, 2026, 08:56 AM IST|Updated: May 08, 2026, 08:56 AM IST
Coal India 2026: GATE స్కోర్ ఉందా? లేదా CBT ద్వారా వెళ్తారా? కోల్ ఇండియాలో 936 ఉద్యోగాల వేట మొదలు!
Image Credit: Coal India 936 Notification 2026 Out:

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో కాసుల వర్షం.. లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి పండగే!

వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో కాసుల వర్షం.. లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి పండగే!

Lakshmi Narayana Rajayoga3 min ago
2

శత్రువుల స్థావరాల్లోకి దూరి కొడతాం.. ఆపరేషన్ సింధూర్ వార్షికోత్సవంలో LT జనరల్..

Operation Sindoor32 min ago
3

తమిళనాడులో కొనసాగుతున్న హైడ్రామా.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై నేడు క్లారిటీ..

Vijay Swearing Ceremony46 min ago
4

GATE స్కోర్ ఉందా? లేదా CBT ద్వారా వెళ్తారా? కోల్ ఇండియాలో 936 ఉద్యోగాల వేట మొదలు!

Coal India Management Trainee Notification 20261 hr ago
5

Bengal Governor: మమతకు బిగ్ షాక్.. పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీని రద్దు చేసిన గవర్నర్..

West Bengal Assembly Dissovels1 hr ago