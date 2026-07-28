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Chhattisgarh Cobra Video: వామ్మో.. కాకరకాయ కుప్పలో భారీ నాగుపాము.. మార్కెట్లో యువకుడికి ఊహించని షాక్.. వీడియో వైరల్..

Bilaspur man snake bite: మార్కెట్ లోకి కూరగాయలు కొనేందుకు వచ్చిన వ్యక్తిని ఒక్కసారిగా పాము కాటు వేయడంతో తీవ్ర గందర గోళం ఏర్పడింది. ఛత్తీస్ గఢ్ లోని బిలాస్ పూర్ లో జరిగిన ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 28, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:53 PM IST
Chhattisgarh Cobra Video: వామ్మో.. కాకరకాయ కుప్పలో భారీ నాగుపాము.. మార్కెట్లో యువకుడికి ఊహించని షాక్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: bilaspursnakebitenews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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