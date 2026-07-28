/Chhattisgarh Cobra Video: వామ్మో.. కాకరకాయ కుప్పలో భారీ నాగుపాము.. మార్కెట్లో యువకుడికి ఊహించని షాక్.. వీడియో వైరల్..

Cobra hiding in pile of bitter gourd in Bilaspur: ప్రస్తుతం వానకాలం నడుస్తొంది. ఎక్కడ చూసిన కుండపోత వానలతో వాగులు, వంకలు పొంగిపోర్లు తున్నాయి. ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాలతో పాములు, కొండ చిలువలు ఇటీవల జనావాసాల్లోకి కొట్టుకుని వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పాము కాటు ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇళ్లలోకి దూరిన పాముల కాటుకు చాలా మంది గురౌతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఛత్తీస్గఢ్లోని బిలాస్పూర్లో వీక్లిమార్కెట్ కు వచ్చిన ఒక వ్యక్తి పాము కాటుకు గురయ్యాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
சண்டிகர்:பிலாஸ்பூர் வாரச் சந்தையில் பாகற்காய் குவியலில் மறைந்திருந்த நாகப்பாம்பு பிகாரி சாஹு என்ற இளைஞரைக் கடித்தது.அவர் உடனடியாக சிம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பிறகு தற்போது அந்த இளைஞர் ஆபத்தான கட்டத்தைத் தாண்டினார்.
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— M.M.NEWS உடனடி செய்திகள் (@rajtweets10) July 28, 2026
ఛత్తీస్గఢ్లోని బిలాస్పూర్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బిలాస్పూర్లోని నెహ్రూ నగర్ కూరగాయల మార్కెట్కు వెజిటెబుల్స్ కొందామని ఒక యువకుడు వెళ్లాడు. అతను కాకర కాయలు ఫ్రెష్ గా కన్పించడంతో కొనేందుకు వెళ్లాడు. గుల్లలో చెయ్యి వేయగానే అందులో నక్కిన ఒక నాగు పాము వెంటనే దాని నుంచి బైటకు వచ్చి యువకుడి చేతిని కాటేసింది.
దీంతో అతను భయపడిపోయాడు. ఈ ఘటనతో మార్కెట్ లో గందర గోళం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత పాము కాకర కాయ మధ్యలో ఉండి కోపంతో బుసలు కొట్టింది. చాలా సేపు అక్కడే ఉండిపోయింది. వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందించారు. మరోవైపు పాము కాటుకు గురైన వ్యక్తిని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
అతనికి వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. అతని ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. ఈ ఘటనతో మార్కెట్ లో ఒక్కసారిగా గందరగోళం ఏర్పడింది. వర్షాకాలంలో పాములు ఎక్కడైన ఉండొచ్చని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.
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