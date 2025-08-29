English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coca Cola Ban: కోకా కోలా, పెప్సీ నిషేధం..సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న ఎల్‌పీయూ వైస్ ఛాన్స్‌లర్!

Coca Cola Pepsi Ban: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత వస్తువులపై 50% సుంకం విధించడం అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ భారీ టారిఫ్‌లపై భారతదేశంలో తీవ్ర వ్యతిరేకత నెలకొంది. ఈ క్రమంలో మన దేశంలో యూఎస్ కంపెనీలైన కోకాకోలా, పెప్సీ బ్రాండ్ లను నిషేధించాలని డిమాండ్ వస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 29, 2025, 01:21 PM IST

Coca Cola Ban: కోకా కోలా, పెప్సీ నిషేధం..సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న ఎల్‌పీయూ వైస్ ఛాన్స్‌లర్!

Coca Cola Pepsi Ban: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత వస్తువులపై 50% సుంకం విధించడం అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ భారీ టారిఫ్‌లపై భారతదేశంలో తీవ్ర వ్యతిరేకత నెలకొంది. కొన్ని రంగాల్లో దీని ప్రభావం భారీగా కనిపిస్తోంది. మరికొన్ని రంగాల్లో దీని ప్రభావం మితంగానే ఉంది. అయితే భారత్ వంటి బలమైన దేశీయ మార్కెట్, కొనుగోలు శక్తి, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికత దేశాన్ని ఈ సంక్షోభం నుండి త్వరగా బయటకు తీసుకువస్తాయని ఆర్థికవేత్తలు విశ్వసిస్తున్నారు.

స్వదేశీ 2.0: అమెరికా దురహంకారానికి ప్రతిస్పందన 
భారత్ కూడా అమెరికా దూకుడుకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ప్రారంభించింది. 50% యుఎస్ సుంకం అమల్లోకి రావడంతో లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ (LPU) దేశవ్యాప్తంగా 'స్వదేశీ 2.0' ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. అమెరికాకు బలమైన ప్రతిస్పందనను ఇచ్చింది.

పంజాబ్‌లోని లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ వ్యవస్థాపక-ఛాన్సలర్ డాక్టర్ అశోక్ కుమార్ మిట్టల్ బుధవారం యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ అంతటా కోకా-కోలాతో సహా ప్రసిద్ధ అమెరికన్ శీతల పానీయాలను పూర్తిగా బహిష్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. రాజ్యసభ ఎంపీ అయిన మిట్టల్.. ఈ చర్య అమెరికా అన్యాయమైన సుంకాలకు నిరసనగా అన్నారు. "భారతదేశం అమెరికా చేసే ఎటువంటి అన్యాయమైన యుక్తులకు లొంగకూడదు" అని కూడా ఆయన కోరారు.

పెరిగిన పన్నులకు ప్రతిస్పందనగా LPU ఏ చర్య తీసుకుంది?
ఢిల్లీలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్‌లో మాట్లాడుతూ, అశోక్ మిట్టల్ ప్రస్తుత పరిస్థితిని 1905 నాటి స్వదేశీ ఉద్యమంతో పోల్చారు. "మన పూర్వీకులు వలస పాలనలో బ్రిటిష్ వస్తువులను తిరస్కరిస్తే.. నేడు మనం కూడా అదే విధంగా ఎందుకు చేయలేము? అమెరికా భారతదేశ బలాన్ని, సంకల్పాన్ని తక్కువ అంచనా వేసింది. దృఢంగా స్పందించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది" అని ఆయన అన్నారు. అమెరికా, దాని మిత్రదేశాలు రష్యా నుండి చమురును దిగుమతి చేసుకుంటాయి. కానీ, ఆ కారణాన్ని చూపుతూ ఆ దేశాలు భారతదేశాన్ని అన్యాయంగా లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. వారి ఇంధన భద్రతను నిర్ధారించుకోవడానికి ఇది జరుగుతుందని ఆయన అన్నారు.

దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న మద్దతు
తన దృఢమైన వైఖరికి దేశవ్యాప్తంగా భారీ మద్దతు లభించిందని మిట్టల్ అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఒక కఠినమైన ప్రకటనలో "యుఎస్ 50% సుంకాలను కొనసాగిస్తే, ఎల్‌పియు మౌనంగా ఉండదని" హెచ్చరించారు. ఎల్‌పియు భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలలో ఒకటి. 40,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఉన్నారు.

డోనాల్డ్ ట్రంప్ పన్నులపై ప్రధాని మోదీ ఎలా స్పందించారు
ఈ వారం ప్రారంభంలో 50% పన్ను అమల్లోకి రావడానికి ముందు.. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ భారతదేశంపై ఆర్థిక ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. అయితే, "మేము దానిని భరిస్తాము" అని కూడా ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. రైతులు, చిన్న వ్యాపారాల ప్రయోజనాలపై ప్రభుత్వం రాజీపడదని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. స్థానిక ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాలని కూడా ఆయన ప్రజలను కోరారు. 

అమెరికా వస్తువులను భారతదేశం నిషేధిస్తుందా?
- ట్రంప్ 50% సుంకాలు విధించిన తర్వాత భారతదేశం అమెరికన్ వస్తువులను నిషేధిస్తుందా అని చాలామంది ఆలోచిస్తున్నారు. అయితే, విధాన పరంగా ఇది అంత తేలికైన నిర్ణయం కాదు. 

- లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ తన క్యాంపస్‌లో అమెరికన్ పానీయాలను నిషేధించింది. భారతదేశం ఇంకా అలాంటి నిషేధాన్ని ప్రకటించలేదు.

- అయితే, ఇంత పెద్ద విశ్వవిద్యాలయం తీసుకున్న ఇటువంటి నిర్ణయం ఇతరులకు స్ఫూర్తినిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.

- అమెరికా దురాక్రమణతో భారత ప్రభుత్వం రాజీపడదని ప్రధాని మోడీ ఇప్పటికే హామీ ఇచ్చారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Donald Trumppm ModiDonald Trump tariffUS tariffsDonald Trump tariff news

