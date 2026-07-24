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తగ్గేదేలే అంటున్న కాక్రోచ్‌ పార్టీ.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామాకు రేపు మధ్యాహ్నం డెడ్‌లైన్‌

Cockroach Janata Party Deadline To Dharmendra Pradhan Resign: నీట్‌ లీక్‌కు బాధ్యత వహిస్తూ ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ రాజీనామాపై కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ వెనక్కి తగ్గడం లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో జరిగిన చర్చల్లో ఇదే ప్రధాన డిమాండ్‌ను పెట్టింది. దీంతోపాటు మరో రెండు డిమాండ్లు కేంద్రం ముందు ఉంచింది. అవేమిటో తెలుసా?

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 24, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:54 PM IST
తగ్గేదేలే అంటున్న కాక్రోచ్‌ పార్టీ.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామాకు రేపు మధ్యాహ్నం డెడ్‌లైన్‌
Image Credit: CJP Centre Discussion (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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