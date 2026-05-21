  • /Cockroach Janta Party: దేశంలో పెను సంచలనం.. బీజేపీని వెనక్కి నెట్టిన కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ

Cockroach Janta Party Beat To BJP Instagram Followers Reaches 13 Millions: భారతదేశంలో మోదీ పాలనపై ప్రజాగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంటుంది. ముఖ్యంగా యువత తిరుగబాటుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలోనే సీజేఐ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపడంతో కాక్రోచ్‌ పార్టీ ఏర్పడింది. ఈ పార్టీ కొద్ది రోజుల్లోనే బీజేపీని దాటేసింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Written By Ravi Kumar Sargam
Published: May 21, 2026, 03:41 PM IST|Updated: May 21, 2026, 03:41 PM IST
Image Credit: Cockroach Janta Party

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

