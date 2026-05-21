/Cockroach Janta Party: దేశంలో పెను సంచలనం.. బీజేపీని వెనక్కి నెట్టిన కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ

CJP Beat To BJP: యువతకు పనిలేదు.. బొద్దింకల్లా వ్యవస్థపై దాడి చేస్తున్నారని భారత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి చేసిన వ్యాఖ్యలు భారతదేశ రాజకీయాలను ఒక మలుపు తిప్పబోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అతడి వ్యాఖ్యలపై యువత తీవ్రంగా స్పందించడంతో ఓ యువకుడు 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' అని పార్టీని ఏర్పాటుచేశాడు. పార్టీ ప్రకటించిన కొన్ని రోజుల్లోనే లక్షల మంది సభ్యత్వాలు పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో కూడా రోజురోజుకు మద్దతు పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే బీజేపీని దాటేసింది.
పార్టీ పెట్టి వారం తిరగకముందే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. బీజేపీని దాటేయగా.. కాంగ్రెస్ను కూడా పక్కకు పెట్టే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా.. అతిపెద్ద పార్టీగా ఎదగడానికి కాక్రోచ్ పార్టీ సిద్ధమైందని తెలుస్తోంది. జెన్ జీ యువత కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి మద్దతు పలుకుతున్నారు. ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేసుబుక్లో కాక్రోచ్ పార్టీకి యువత బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ఫాలోవర్స్ విషయంలో బీజేపీని దాటేసింది. అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా కాక్రోచ్ పార్టీ దాటేయనుంది.
మే 17 నుంచి 20వ తేదీల మధ్య నాలుగు రోజుల్లోనే కాక్రోచ్ పార్టీ వెబ్ పేజీకి 4 లక్షలకు పైగా సభ్యులు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో 10 మిలియన్ ఫాలోవర్లు చేరారు. బీజేపీకి 8.7 మిలియన్ల ఫాలోవర్లు ఉండగా.. గురువారానికి కాక్రోచ్ పార్టీ 13 మిలియన్ల ఫాలోవర్లు వచ్చారు. ఈస్థాయిలో ఫాలోవర్లు, ప్రజాదరణ పొందుతుండడంతో దేశంలో యువత మోదీ ప్రభుత్వంతోపాటు ప్రధాన న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యలపై ఎంతటి ఆగ్రహం ఉన్నారో అర్థమవుతోంది.
విశేష ఆదరణ పొందుతూ ప్రజల వ్యతిరేతను స్పష్టంగా వ్యక్తం చేస్తున్న కాక్రోచ్ పార్టీకి భారీ షాక్ తగిలింది. ఎక్స్ (ట్విటర్) అకౌంట్ను నిషేధించారు. ట్విటర్ అకౌంట్పై వేటు పడడంతో విస్మయం వ్యక్తమవుతోంది. అయితే ట్విటర్ ఖాతా తొలగింపు వార్త తాము ఊహించినదేనని అభిజిత్ తెలిపాడు.
15 మే 2026న సుప్రీంకోర్టులో ఓ కేసు విచారణ సందర్భంగా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ 'కొంతమంది యువకులు బొద్దింకల్లాంటివాళ్లు' అని ఒక వ్యాఖ్య చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు నిరుద్యోగ యువతలో ఆగ్రహాన్ని రగిల్చాయి. దీనిపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసిన 30 ఏళ్ల అభిజీత్ దిప్కే వెంటనే తమను బొద్దింకలు అని ప్రబోధించడంతో బొద్దింక పేరు మీదనే 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ'ని పెట్టేశాడు. మహారాష్ట్రలో పుట్టి పుణేలో జర్నలిజం చదివిన అభిజిత్.. అమెరికాలోని బోస్టన్ యూనివర్సిటీలో పబ్లిక్ రిలేషన్స్లో మాస్టర్స్ చేస్తున్నాడు. గతంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వలంటీర్గా పనిచేశాడు. అతడికి డిజిటల్ క్యాంపెయిన్, మీమ్ కల్చర్ బాగా తెలియడంతో వెంటనే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి విశేష ఆదరణ వచ్చేలా చేశాడు.
మే 16న గూగుల్ ఫారమ్ ద్వారా అభిజిత్ సీజేపీ సభ్యత్వ నమోదు ప్రారంభించాడు. నిరుద్యోగులు, బద్దకస్తుల గొంతు 'వాయిస్ ఆఫ్ లేజీ అండ్ అన్ఎంప్లాయిడ్' అనే నినాదం ఇచ్చాడు. 'సెక్యులర్, సోషలిస్ట్, డెమోక్రటిక్, లేజీ' అనే సిద్ధాంతాలతో కాక్రోచ్ పార్టీ ముందుకుసాగుతుందని అభిజీత్ దీప్కే ప్రకటించాడు. అప్పటికే సీజేఐ తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను సమర్థించుకున్నా.. పెద్ద సంఖ్యలో యువత మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. కాక్రోచ్ పార్టీకి మద్దతు తెలిపేలా ‘‘మేము కూడా కాక్రోచులమే’ అంటూ ఫాలో బటన్ను క్లిక్ చేస్తూ, సభ్యత్వం తీసుకుంటూ తమ అసంతృప్తిని డిజిటల్ వేదికలపై భారీగా వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు.