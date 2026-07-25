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విద్యార్థుల అన్నీ డిమాండ్లకు కేంద్రం ఓకే.. పోరాటం ముగిసిందని కాక్రోచ్ పార్టీ ప్రకటన

Cockroach Janta Party Call Off Strike After Dharmendra Pradhan Resign: కేంద్ర మంత్రి రాజీనామాతోపాటు అన్ని డిమాండ్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించడంతో కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ తన పోరాటాన్ని విరమించింది. పోరాటం ముగిసినట్లు అందరూ క్షేమంగా ఇళ్లకు వెళ్లాలని కాక్రోచ్‌ పార్టీ ప్రకటించింది. కేంద్రం అన్నింటికీ అంగీకరించిందని కాక్రోచ్‌ పార్టీ ప్రకటన చేసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 25, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:00 PM IST
విద్యార్థుల అన్నీ డిమాండ్లకు కేంద్రం ఓకే.. పోరాటం ముగిసిందని కాక్రోచ్ పార్టీ ప్రకటన
Image Credit: Cockroach Janta Party Call Off Strike (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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విద్యార్థుల అన్నీ డిమాండ్లకు కేంద్రం ఓకే.. పోరాటం ముగిసిందని కాక్రోచ్ పార్టీ ప్రకటన
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