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Abhijeet Dipke slapped Video: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కేకు చెంప దెబ్బలు.. జైపూర్ నిరసనల్లో షాకింగ్ ఘటన .. వీడియో..

Cockroach Janta Party protest in Jaipur: జైపూర్‌లోని శహీద్ స్మారక్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమంలో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. గుర్తు తెలియని ఆగంతకుడు అభిజీత్ దిప్కే పై దాడికి దిగాడు. పలు మార్లు చెంప దెబ్బలు కొట్టాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 15, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:08 PM IST
Abhijeet Dipke slapped Video: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కేకు చెంప దెబ్బలు.. జైపూర్ నిరసనల్లో షాకింగ్ ఘటన .. వీడియో..
Image Credit: jaipurnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Abhijeet Dipke slapped Video: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కేకు చెంప దెబ్బ
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