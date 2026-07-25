Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Dharmendra Pradhan: ప్రజా ఉద్యమానికి ఎవరైనా తలొగ్గాల్సిందే.. మోదీపై బొద్దింకల విజయం

Dharmendra Pradhan: ప్రజా ఉద్యమానికి ఎవరైనా తలొగ్గాల్సిందే.. మోదీపై 'బొద్దింకల' విజయం

Cockroaches Victory Against Narendra Modi: ఎంతటి నియంత అయినా ప్రజాస్వామ్య దేశంలో తలొగ్గాల్సిందే. ప్రజా ఉద్యమానికి దిగిరావాల్సిందే. పన్నెండేళ్లుగా భారతదేశాన్ని పరిపాలన చేస్తున్న నరేంద్ర మోదీపై బొద్దింకలు విజయం సాధించాయి. ఎట్టకేలకు మరో ప్రజా ఉద్యమానికి మోదీ దిగివచ్చాడు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 25, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:22 PM IST
Dharmendra Pradhan: ప్రజా ఉద్యమానికి ఎవరైనా తలొగ్గాల్సిందే.. మోదీపై 'బొద్దింకల' విజయం
Image Credit: Dharmendra Pradhan Resignation (Source: YouTube)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జెన్‌జీ ఉద్యమంతో దేశం గర్విస్తోంది.. విద్యార్థుల పోరాటానికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ హ్యాట్సాఫ్‌
brs party16 min ago
2
Sonam Wangchuk58 min ago
3
Jagtial News58 min ago
4
Siddipet News1 hr ago
5
Mukesh Ambani Grandson1 hr ago