Dharmendra Pradhan: ప్రజా ఉద్యమానికి ఎవరైనా తలొగ్గాల్సిందే.. మోదీపై 'బొద్దింకల' విజయం

Dharmendra Pradhan Resignation: నీట్ పేపర్ లీక్ అంశం భారతదేశాన్ని ఒకతాటిపైకి తెచ్చింది. రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రశ్నించే హక్కు.. పోరాడే హక్కుతో విద్యార్థులు మొక్కవోని సంకల్పంతో పోరాడారు. నీట్ పేపర్ లీక్తో అమాయకులైన విద్యార్థులు ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. లోపభూయిష్టమైన పరీక్ష విధానంతో లక్షలాది విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుండగా.. దానిపై విద్యార్థులు ఉద్యమించారు. న్యాయస్థానంలో బొద్దింకలుగా అవమానపడిన విద్యార్థులే ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వాన్ని కదిలించారు. ఢిల్లీ పీఠాలను కదిలించి గొప్ప విజయం సాధించారు. కొన్ని నెలలుగా సాగుతున్న పోరాటానికి.. కొన్ని వారాలుగా విద్యార్థులు చేస్తున్న ఉద్యమానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి రాక తప్పలేదు. విద్యార్థులు చేసిన ప్రధాన డిమాండ్ విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా. ఆయన రాజీనామా చేయడంతో విద్యార్థులు గెలిచారు. ఇది ఒక్క విద్యార్థుల విజయం కాదు ప్రజాస్వామ్య భారతదేశం గెలుపు. అన్యాయంపై బాధితులు సాధించిన విజయం ఇది.
కొన్ని వారాల విద్యార్థుల పోరాటానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగివచ్చింది. విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ ఎట్టకేలకు రాజీనామా చేశారు. రాజీనామా చేస్తూ లేఖ విడుదల చేశారు. ఆ లేఖను ప్రధానమంత్రికి పంపినట్లు ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించడంతో విద్యార్థులు హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నీట్ పేపర్ లీక్పై దేశ యువత కొన్ని నెలలుగా తీవ్ర పోరాటం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వర్షాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాల సందర్భంగా సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేయడంతో విద్యార్థుల పోరాటం తీవ్ర రూపం దాల్చింది.
అలుపెరగని పోరాటం
అనంతరం కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ జంతర్ మంతర్ వద్ద కొన్ని వారాలుగా అలుపెరగని పోరాటం చేసింది. లాఠీచార్జ్ చేసినా.. బాష్పవాయువు ప్రయోగించినా.. కేసులు పెడతామని హెచ్చరించినా.. పాస్పోర్టులు రద్దు చేస్తామని ప్రకటించినా.. అత్యంత ప్రమాదకర వస్తువులు వాడి భద్రతా బలగాలు బెదిరింపులకు దిగినా విద్యార్థులు వెనకడుగు వేయలేదు. విద్యార్థుల పోరాటానికి యావత్ భారతదేశం కదిలివచ్చింది. ఢిల్లీలో ఆందోళనలు దేశంలోని ప్రతి గల్లీకి చేరాయి. ఒక్క అధికార పక్షం తప్ప అన్ని రాజకీయ పక్షాలు, ప్రజాస్వామ్య సంఘాలు, విద్యార్థి, యువత, సామాజిక సంస్థలు అన్నీ కూడా ఈ పోరాటంలో భాగమయ్యాయి. భావి భారత పౌరులకు సంబంధించిన ఉద్యమంలో అందరూ చేరారు. దీంతో మోదీ ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గింది. ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేయడంతో విద్యార్థుల పోరాటం ఫలించింది. విద్యార్థుల పోరాటానికి నరేంద్ర మోదీ మెడలు వంచారు.
ఎంతటి నియంత అయినా
ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఎంతటి నియంత అయినా ప్రజా ఉద్యమానికి తలొగ్గాల్సిందే. పన్నెండేళ్లుగా భారతదేశాన్ని పరిపాలన చేస్తున్న నరేంద్ర మోదీ ఎట్టకేలకు ప్రజా ఉద్యమానికి దిగివచ్చాడు. విద్యార్థులు చేస్తున్న పోరాటానికి మోడీ మెడలు వంచాడు. నీట్ పేపర్ లీక్ అంశంపై నూనుగు మీసాల పోరగాళ్లు చేస్తున్న ఉద్యమంతో ఢిల్లీ పీఠాలు కదిలాయి. దీంతో సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత ప్రజాస్వామ్య భారతదేశంలో ప్రజా ఉద్యమం గెలిచింది.
అవమానం నుంచి విజయం దాకా
తరచూ తమ సమస్యలపై ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులను దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం బొద్దింకలు అంటూ అవహేళన చేయగా.. నేడు అవే బొద్దింకలే నేడు భారత ప్రభుత్వం మెడలు వంచేలా చేశాయి. తిరుగులేని అధికారంతో.. విశ్వగురుగా పేరొందిన నరేంద్ర మోదీపైనే బొద్దింకలుగా పేర్కొన్న ఆ విద్యార్థులే విజయం సాధించారు. జయహో విద్యార్థుల్లారా అందుకో అభినందనలు.