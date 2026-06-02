/Cocroach Janatha Party: జంతర్ మంతర్ ధర్నాకు రానున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకులు అభిజీత్.. అసలు ఎజెండా ఇదే..

Abhijeeth Deepke Dharna At Jantar Mantar Dharna: విద్యా వ్యవస్థ తీరును, నిరుద్యోగ సమస్యలను ఎండగడుతూ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీని స్థాపించిన యువకుడు అభిజీత్ దీప్కే నిరుద్యోగుల మద్ధతుతో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై పోరాటానికి సన్నద్ధమయ్యారు. దేశ వ్యాప్తంగా విద్యావ్యవస్థను సంస్కరించాలని అభిజీత్ డిమాండ్ చేశారు. బాధ్యతా రాహిత్యంగా వ్యవహరించే ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ అధికారులు భేషరతుగా బాధ్యతలనుంచి తప్పుకోవాలని డిమాండ్ తో నిరుద్యోగులను, విద్యార్థులను ఏకం చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో కాక్రోచ్ జనతాపార్టీకి రాజకీయాలకు అతీతంగా మద్ధతు లభించింది. సోషల్ మీడియాలో మద్దతు ఇచ్చిన విద్యావంతులు, నిరుద్యోగులు ప్రభుత్వంతో ప్రత్యక్షంగా పోరాడేందుకు ముందుకు వస్తారా? అభిజీత్ దీప్కే నిరుద్యోగులతో కలిసి ఎమోషనల్ అటాచ్ మెంట్ తో ఉద్యమాన్ని కొత్తపుంతలు తొక్కిస్తారని భావిస్తున్నారు. ఉపాధి కోసం పొరుగుదేశం వెళ్లిన అభిజీత్ దీప్కే...తొలిసారిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం, విద్యార్థుల మనోభావాలతో చెలగాటమాడుతున్న తీరుపై జంతర్ మంతర్ లో ధర్నా చేపట్టాలని భావించారు. ఉద్యోగాన్ని వీడి ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నారా? మొక్కుబడిగా ధర్నా నిర్వహించి మొహంచాటేస్తారా? అని నిరుద్యోగులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో ధర్నా..
సోషల్ మీడియాలో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసి విమర్శిస్తున్న అభిజీత్ దీప్కే.. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర్ ప్రధాన్ ను టార్గెట్ చేశారు. నీట్ పరీక్షను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ నిర్వహిస్తోంది. కేంద్ర ఉన్నత విద్యాశాఖ పర్యవేక్షణలో ఉన్నతాధికారులు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. పశ్నా పత్రం లీకేజీపై ధర్యాప్తు సంస్థలు ప్రాథమిక నివేదికను సమర్పించారు. ఎవరినుంచి డిమాండ్ రాకముందే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ నీట్ రద్దు చేసింది. ఈనేపథ్యంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ విద్యార్థి సంఘాలు నీట్ రద్దుపై ఆందోళన వ్యక్తంచేశాయి. నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టాయి. ఇపుడు కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మంత్రిపదవినుంచి తప్పుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని పోరాటం..
సోషల్ మీడియాలో చేసే లొల్లికి...ప్రత్యక్ష పోరాటానికి.. చాలా తేడా ఉంటుందని విద్యావంతులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ లక్ష్యంతో పనిచేస్తుందా? అనే విమర్శలకు అభిజీత్ దీప్కే స్పందించారు. విదేశాల్లో చేస్తున్న తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి, నేరుగా ఢిల్లీలోని నిరసనల్లో పాల్గొనేందుకు బయలుదేరుతున్నట్లు వెల్లడించారు. భారతదేశంలో విద్యావ్యవస్థను సంస్కరించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిజీత్ దీప్కే అభిప్రాయ పడ్డారు. నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీకి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో జూన్ 6 నుంచి ఢిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద శాంతియుత ఆందోళన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం అమెరికాలోని బోస్టన్లో ఉంటున్న అభిజీత్ సోషల్ మీడియా ద్వారా విద్యార్థులు, నిరుద్యోగుల మద్ధతు కోరారు. దేశంలో జవాబుదారీతనాన్ని ప్రశ్నించేందుకే తాను భారత్కు తిరిగి వస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
ఎవ్వరూ మనకోసం...పుట్టుకురారని నిరుద్యోగులు గుర్తించాలని అభిజీత్ విజ్ఞప్తి చేశారు. శాంతిని విశ్వసించే, రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించే మద్దతుదారులు దేశ భవిష్యత్తును కాపాడుకోవడానికి నాతో కలిసి రావాలని అభిజీత్ పిలుపునిచ్చారు. జంతర్మంతర్ వద్ద నిర్వహించ తలపెట్టిన ఈ ఆందోళన కార్యక్రమానికి సంబంధించి ముందస్తుగానే పోలీసుల అనుమతి కోరినట్లు అభిజీత్ తెలిపారు. భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలపై తనకు ఇంకా నమ్మకం ఉందని, శాంతియుత నిరసనలకు అనుమతి లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తాను భారత్లో అడుగుపెట్టగానే విమానాశ్రయంలోనే అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉందని, జైలుకు పంపినా అన్నింటికీ సిద్ధపడే వస్తున్నానని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. విద్యార్థులకు, నిరుద్యోగుల తరఫున చేసే పోరాటాలకు కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ సంపూర్ణ మద్ధతు ఇస్తుందన్నారు.
