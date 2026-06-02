  • /Cocroach Janatha Party: జంతర్ మంతర్ ధర్నాకు రానున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకులు అభిజీత్.. అసలు ఎజెండా ఇదే..

Cocroach Janatha Party: సామాజిక సమస్యలపై సోషల్ మీడియాలో రచ్చ చేస్తున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ… ఇపుడు విద్యా సంబంధిత సమస్యలపై పోరాడేందుకు రెడీ అవుతుంది.  ప్రతిష్టాత్మకమైన పోటీపరీక్షలకు సన్నద్ధమైన విద్యార్థులను నీట్ పరీక్ష పత్రాల లీకేజీ మానసికంగా ఇబ్బందిపెట్టిందని కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ వ్యవస్థాపకులు అభిజీత్ దీప్కే ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి బాధ్యతవహించి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంధ్రప్రదాన్ రాజీనామా చేయాలని ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద ప్రత్యక్షపోరాటం చేయబోతున్నారు. ఢిల్లీలో జరిగే ధర్నా కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కావాలని అభిజీత్ దీప్కే పిలుపు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 02, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 02:15 PM IST
Image Credit: Cockroach (X/Source)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Cockroach Janta Party
