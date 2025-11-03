Coimbatore Rape: విమానశ్రయం దగ్గర 19 అమ్మాయి మానభంగం..దుస్తులు చినిగిపోయేలా, నగ్నంగా చెట్లపొదల్లో!

Coimbatore Rape Case: దేశంలో మరో అత్యాచార ఘటన ప్రజల్లో కలవరం సృష్టిస్తోంది. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు ప్రాంతానికి చెందిన ఓ కళాశాలలో చదువుతున్న 19 ఏళ్ల విద్యార్థిని ఆదివారం అత్యాచారానికి గురయ్యింది. కోయంబత్తూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సమీపంలో ఉన్న బృందావన్ నగర్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.
అత్యాచారానికి గురైన ఓ విద్యార్థిని.. ఆదివారం వినీత్ అనే వ్యక్తితో కలిసి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ఆ దారిలో వెళుతున్న ముగ్గురు వ్యక్తులు యువకుడు వినీత్ పై కత్తితో దాడి చేసి విద్యార్థిని అపహరించారని చెబుతున్నారు. దాడి తర్వాత వినీత్ అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నట్లు సమాచారం. స్పృహలోకి వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయి కనిపించడం లేదని చూసి అతను షాక్ అయ్యాడు. ఇంతలో విద్యార్థినిని అపహరించిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ఆమెపై అత్యాచారం చేసి పారిపోయారు.
దీని తరువాత.. వినీత్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లి విద్యార్థిని కోసం వెతికారు. అప్పుడు నగ్నంగా ఉన్న విద్యార్థిని రక్షించి చికిత్స కోసం సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన వినీత్ను చికిత్స కోసం కోయంబత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
కళాశాల విద్యార్థినిపై అత్యాచారం చేసి పారిపోయిన ముగ్గురు వ్యక్తులను పట్టుకోవడానికి పీలమేడు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడీ అత్యాచార ఘటన తమిళనాడు వ్యాప్తంగా తీవ్రంగా కలకలం సృష్టిస్తోంది.
తమిళనాడులో డీఎంకే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, మహిళలపై జరుగుతున్న ఇటువంటి వరుస నేరాలు, సామాజిక వ్యతిరేక శక్తులకు చట్టం లేదా పోలీసుల పట్ల భయం లేదని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. డీఎంకే మంత్రుల నుండి పోలీసుల వరకు వారు లైంగిక నేరస్థులను రక్షించే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారని కొందరు రాజకీయ నాయకులు విమర్శిస్తున్నారు. లైంగిక నేరాలను నిరోధించడంలో లేదా మహిళలకు రక్షణ కల్పించడంలో డీఎంకే ప్రభుత్వం విఫలమైందని ప్రతిపక్షాలు అంటున్నాయి.
