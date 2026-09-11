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మీ పేరు మీద ఎన్ని గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉండవచ్చు? కమర్షియల్ గ్యాస్ కొత్త రూల్స్ ఇవే!

మన దేశంలో డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్లతో పాటు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి వినియోగానికి సంబంధించి కొన్ని కొత్త నియమాలు ఉన్నాయి, వాటికి అనుగుణంగానే కనెక్షన్లు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రధానంగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మరియు దాబాలలో వీటిని ఉపయోగిస్తారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కమర్షియల్ గ్యాస్ కనెక్షన్ విషయంలో మన పేరు మీద ఎన్ని సిలిండర్లు ఉండాలి అనే పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 11, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:55 PM IST
మీ పేరు మీద ఎన్ని గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉండవచ్చు? కమర్షియల్ గ్యాస్ కొత్త రూల్స్ ఇవే!
Image Credit: Commercial Gas Connection:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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మీ పేరు మీద ఎన్ని గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉండవచ్చు? కమర్షియల్ గ్యాస్ కొత్త రూల్స్ ఇవే!
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