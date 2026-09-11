/మీ పేరు మీద ఎన్ని గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉండవచ్చు? కమర్షియల్ గ్యాస్ కొత్త రూల్స్ ఇవే!

Commercial Gas Connection: మీకు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ కనెక్షన్ ఉంటే, అవి మీ పేరుపై ఉండాలి, అప్పుడే సిలిండర్లను డెలివరీ చేస్తారు. సాధారణంగా ఈ కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లను మన దేశంలో హోటల్స్, రెస్టారెంట్లు, దాబా లతో పాటు వీధి వ్యాపారులు కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. మనం ఇంట్లో కేవలం డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ మాత్రమే వాడుతుంటాం. ఈ కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ 19 కేజీల బరువు ఉంటుంది. వ్యాపార అవసరాల కోసం వీటిని ఉపయోగిస్తారు మరియు వీటి వినియోగం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, ఎల్పీజీ గ్యాస్ సప్లై సేఫ్టీ నిబంధనల ప్రకారం ఈ సిలిండర్లను డెలివరీ చేస్తారు. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ కనెక్షన్ కంటే ఇది కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది. కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లకు కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు ఉన్నాయి, వాటిని పాటించినప్పుడే గ్యాస్ బుకింగ్ సౌకర్యం లభిస్తుంది.
కమర్షియల్ గ్యాస్ కనెక్షన్ రూల్స్ ఏంటో తెలుసా?
కమర్షియల్ గ్యాస్ కనెక్షన్ తీసుకోవడానికి సరైన అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఉండటం తప్పనిసరి. దీనికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. మీరు నడిపే షాపు, హోటల్ లేదా ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన జిఎస్టి నెంబర్, షాప్ యాక్ట్ లైసెన్స్ లేదా ట్రేడ్ లైసెన్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. వ్యాపారాల్లో గ్యాస్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎక్కువ సిలిండర్లు బుక్ చేసుకుంటారు, అందుకే ఈ నియమాలను తప్పక పాటించాలి.
ఎన్ని గ్యాస్ సిలిండర్లను స్టోరేజ్ చేయవచ్చు?
దాబా, రెస్టారెంట్లు గ్యాస్ను ముందుగానే స్టోర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నిబంధనల ప్రకారం, గరిష్టంగా 100 కేజీల వరకు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్లను నిల్వ చేసుకోవచ్చు. అంటే 19 కేజీల కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లను దాదాపు 5 వరకు మాత్రమే 100 కేజీల పరిమితిలోపు ఉంచుకోవాలి. అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, ఒకవేళ కావాలంటే స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. మీ బిజినెస్ అవుట్లెట్స్ వివరాలు, లొకేషన్ వివరాలను తప్పనిసరిగా అందించాల్సి ఉంటుంది.
కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ కి ఎవరు అర్హులు?
కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ కనెక్షన్ పొందాలంటే ప్రధానంగా కమర్షియల్ జిఎస్టీ నెంబర్ ఉన్నవారు మాత్రమే అర్హులు. అలాగే ఫుడ్ లైసెన్స్ లేదా ట్రేడ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి. సరైన బిజినెస్ డాక్యుమెంట్స్ లేకుండా కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇవ్వరు, లేనిపక్షంలో భారీ జరిమానాలు లేదా చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి.
డొమెస్టిక్, కమర్షియల్ గ్యాస్ మధ్య తేడా ఏంటి?
డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్లను ఇంట్లో వంట కోసం ఉపయోగిస్తారు, కానీ కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లను హోటల్స్, రెస్టారెంట్ వ్యాపారాల కోసం వాడుతారు. బరువు పరంగా చూస్తే, డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ 14.2 కేజీలు ఉంటుంది, కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ 19 కేజీలు ఉంటుంది. ధర విషయానికి వస్తే, కమర్షియల్ గ్యాస్ ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి ఎలాంటి సబ్సిడీ ఉండదు. డొమెస్టిక్ గ్యాస్కు మాత్రం ప్రభుత్వం సబ్సిడీ అందిస్తుంది. అలాగే, డొమెస్టిక్ గ్యాస్ రిఫిల్ కోసం 25 నుంచి 45 రోజుల మధ్యలో బుక్ చేసుకోవాలి, కానీ కమర్షియల్ గ్యాస్కు అటువంటి పరిమితి లేదు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook