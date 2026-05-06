Tvk Vijay: టీవీకే విజయ్ కు ఊహించని ట్విస్ట్.. మద్దతిస్తునే కాంగ్రెస్ పెట్టిన షరతులు ఏమిటంటే..?

Congress agrees to support tvk Vijay party to form new government in tamil nadu: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో తొలిసారి పార్టీ స్థాపించిన విజయ్ దళపతి టీవీకే పార్టీకీ 108 సీట్లు వచ్చాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118 కి మరో పది సీట్లు కావాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో టీవీకే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతును కోరింది. దీనికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కూడా అంగీకరించింది. కాంగ్రెస్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ సమావేశం తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లో 5 సీట్లతో దీని బలం 113 కు చేరుతుంది.
దీనితో పాటు విజయ్.. వీసీకే, సీపీఐ(ఎం), సీపీఐ, ఐయూఎంఎల్ వంటి ప్రాంతీయ పార్టీలతో కూడా టీవీకే చర్చలు జరుపుతుందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నెల 7న విజయ్ దళపతి తమిళనాడు సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఆయనతో పాటు మరో 9 మంది క్యాబినెట్ మంత్రులుగా కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయోచ్చని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇక కాంగ్రెస్ దీనికి ప్రతిగా రెండు క్యాబినెట్ పోస్టులను ఆశీస్తుంది. దీనితో పాటు కొన్ని ఇతర చైర్మన్ పదవుల్ని కూడా కాంగ్రెస్ కోరుకుంటుంది. దీనిపై టీవీకే పార్టీ నేతలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. మొత్తంగా టీవీకే పార్టీ ఈ పార్టీల మద్దతుతో మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను సునాయసంగా చేరుకుంటుంది.
అంతే కాకుండా దీనిపై టీవీకే పార్టీ సమావేశాలు నిర్వహించి చర్చలు జరుపుతుంది. సంకీర్ణ ప్రభుత్వంతో టీవీకే కొత్త ప్రభుత్వంను ఏర్పాటు చేయడం మాత్రం స్పష్టంమైంది. మొత్తంగా ద్రవిడ కోటను బద్దలు కొట్టిన టీవీకే విజయ్ మాత్రం సంకీర్ణ ప్రభుత్వంను ఎలా నెట్టుకువస్తారన్న దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది.
