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Congress Rajya Sabha: ఏడుగురు రాజ్యసభ అభ్యర్థుల పేర్లు ప్రకటించిన కాంగ్రెస్‌..

Congress Rajya Sabha: దేశ వ్యాప్తంగా రాజ్యసభ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఏడుగురు అభ్యర్థుల పేర్లను రాష్ట్రాల వారీగా ప్రకటించింది. ఈ లిస్టులో ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గేతో పాటు పలువురు పేర్లను కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ ఖరారు చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 05, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:04 AM IST
Congress Rajya Sabha: ఏడుగురు రాజ్యసభ అభ్యర్థుల పేర్లు ప్రకటించిన కాంగ్రెస్‌..
Image Credit: Congress Rajya Sabha Members (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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