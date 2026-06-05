/Congress Rajya Sabha: ఏడుగురు రాజ్యసభ అభ్యర్థుల పేర్లు ప్రకటించిన కాంగ్రెస్‌..

Rajya Sabha Members list of Congress: రాష్ట్రాల వారీగా రాజ్యసభ ద్వైవార్షిక ఎన్నికల షెడ్యూల్ వెలబడిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ అభ్యర్ధులను ఖరారు చేసింది. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వ్యవహరాల ఇంచార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్కు మధ్యప్రదేశ్ నుంచి అవకాశం కల్పించారు. కర్ణాటక నుంచి ఏఐసీసీ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే, పవన్ ఖేరా, మన్సూర్ అలీఖాన్లకు స్థానం కల్పించారు. ఈ సారి కర్ణాటక నుంచి సిద్దరామయ్యను ఎంపిక చేస్తారనే వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఆయన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనే కొనసాగుతానని స్పష్టం చేయడంతో మరోసారి మల్లిఖార్జున ఖార్గేకు రాజ్యసభ సీటు దక్కింది.
ఇక రాజస్థాన్ నుంచి నీరజ్ డాంగి, తమిళనాడు నుంచి ప్రవీణ్ చక్రవర్తి, జార్ఖండ్ నుంచి ప్రవీణ్ ఝాకి రాజ్యసభ సీట్లను కేటాయిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
కర్ణాటకలో ఖాళీ అవుతున్న నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకు అభ్యర్థులు ఖరారైనట్టు తెలుస్తోంది. కర్ణాటక అసెంబ్లీలో ఉన్న తాజా బలాబలాల సమీకరణాల ప్రకారం.. ఈ నాలుగు స్థానాలలో మూడు స్థానాలను అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ, మిగిలిన ఒక స్థానాన్ని ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన బీజేపీకి దక్కనున్నాయి. జూన్ 8వ తేదీతో నామినేషన్ల దాఖలు గడువు ముగియనుండటంతో, ఇరు పార్టీల అధిష్ఠానాలు తమ అభ్యర్థుల ఎంపికను దాదాపు ఖరారు చేయడంతో పాటు అధికారిక ప్రకటనలకు ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశాయి.
కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత అయిన మల్లికార్జున్ ఖర్గేకే కేటాయించారు. మరోసారి రాజ్యసభకు నామినేట్ అయి తిరిగి రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నేతగా వ్యవహరించనున్నారు. ఆయనను మరోసారి కర్ణాటక నుండే ఎగువ సభకు పంపడం ద్వారా ఢిల్లీలో ప్రతిపక్షాల పోరాటాన్ని మరింత బలోపేతం చేయవచ్చని హైకమాండ్ భావిస్తోంది. ఖర్గేతో పాటు కాంగ్రెస్ ఖాతాలోకి వెళ్లే మిగిలిన రెండు స్థానాల కోసం పార్టీ జాతీయ మీడియా విభాగం కన్వీనర్ పవన్ ఖేరా, అలాగే కర్ణాటకకు చెందిన సీనియర్ ముస్లిమ్ నేత మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పేర్లను అధిష్ఠానం వ్యూహాత్మకంగా ఎంపిక చేసినట్టు తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా పవన్ ఖేరాను ఎగువ సభకు పంపడం ద్వారా పార్లమెంట్లో పార్టీ గొంతును గట్టిగా వినిపించాలని కాంగ్రెస్ వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది.
Rajya Sabha Members list of Congress: రాష్ట్రాల వారీగా రాజ్యసభ ద్వైవార్షిక ఎన్నికల షెడ్యూల్ వెలబడిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ అభ్యర్ధులను ఖరారు చేసింది. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వ్యవహరాల ఇంచార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్కు మధ్యప్రదేశ్ నుంచి అవకాశం కల్పించారు. కర్ణాటక నుంచి ఏఐసీసీ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే, పవన్ ఖేరా, మన్సూర్ అలీఖాన్లకు స్థానం కల్పించారు. ఈ సారి కర్ణాటక నుంచి సిద్దరామయ్యను ఎంపిక చేస్తారనే వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఆయన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనే కొనసాగుతానని స్పష్టం చేయడంతో మరోసారి మల్లిఖార్జున ఖార్గేకు రాజ్యసభ సీటు దక్కింది.
ఇక రాజస్థాన్ నుంచి నీరజ్ డాంగి, తమిళనాడు నుంచి ప్రవీణ్ చక్రవర్తి, జార్ఖండ్ నుంచి ప్రవీణ్ ఝాకి రాజ్యసభ సీట్లను కేటాయిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
కర్ణాటకలో ఖాళీ అవుతున్న నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకు అభ్యర్థులు ఖరారైనట్టు తెలుస్తోంది. కర్ణాటక అసెంబ్లీలో ఉన్న తాజా బలాబలాల సమీకరణాల ప్రకారం.. ఈ నాలుగు స్థానాలలో మూడు స్థానాలను అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ, మిగిలిన ఒక స్థానాన్ని ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన బీజేపీకి దక్కనున్నాయి. జూన్ 8వ తేదీతో నామినేషన్ల దాఖలు గడువు ముగియనుండటంతో, ఇరు పార్టీల అధిష్ఠానాలు తమ అభ్యర్థుల ఎంపికను దాదాపు ఖరారు చేయడంతో పాటు అధికారిక ప్రకటనలకు ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశాయి.
కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత అయిన మల్లికార్జున్ ఖర్గేకే కేటాయించారు. మరోసారి రాజ్యసభకు నామినేట్ అయి తిరిగి రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నేతగా వ్యవహరించనున్నారు. ఆయనను మరోసారి కర్ణాటక నుండే ఎగువ సభకు పంపడం ద్వారా ఢిల్లీలో ప్రతిపక్షాల పోరాటాన్ని మరింత బలోపేతం చేయవచ్చని హైకమాండ్ భావిస్తోంది. ఖర్గేతో పాటు కాంగ్రెస్ ఖాతాలోకి వెళ్లే మిగిలిన రెండు స్థానాల కోసం పార్టీ జాతీయ మీడియా విభాగం కన్వీనర్ పవన్ ఖేరా, అలాగే కర్ణాటకకు చెందిన సీనియర్ ముస్లిమ్ నేత మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పేర్లను అధిష్ఠానం వ్యూహాత్మకంగా ఎంపిక చేసినట్టు తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా పవన్ ఖేరాను ఎగువ సభకు పంపడం ద్వారా పార్లమెంట్లో పార్టీ గొంతును గట్టిగా వినిపించాలని కాంగ్రెస్ వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది.
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