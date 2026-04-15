Delimitation Bill: డీలిమిటేషన్ పై మా అస్త్రాలు సిద్దం.!. కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లీఖార్జున ఖర్గే కీలక వ్యాఖ్యలు..

Mallikarjun kharge comments on delimintation bill: మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు తమ ఇండియా కూటమి మద్దతు తెలుపుతుందని కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే ప్రకటించారు. అంతే కాకుండా డీలిమిటేషన్ పై  కేంద్రం కుట్రలు సాగనివ్వమని స్పష్టం చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 15, 2026, 06:18 PM IST
  • ముగిసిన ఇండియా కూటమి మీటింగ్..
  • డీలిమిటేషన్ కు మద్దతు ఇవ్వమని వ్యాఖ్యలు..

Congress chief Mallikarjun kharge sensational comments on delimitation bill: కేంద్రం డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ లను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే దీనిపై దేశ వ్యాప్తంగా దుమారం రాజుకుంది. ముఖ్యంగా సౌత్ స్టేట్స్ లు అన్ని దీనిపై ఒక్కటై కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి యుద్దం ప్రకటించారు. అంతే కాకుండా హైబ్రీడ్ మోడల్ అమలు చేయాలంటూ కేంద్రంకు లేఖ రాశారు.  ఇక తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్, విజయ్ దళపతి సైతం డీలిమిటేషన్ బిల్ ను వ్యతిరేకించారు. రేపు ( గురువారం) ప్రత్యేకంగా మూడు రోజుల పాటు పార్లమెంట్ సమావేశం జరుగనుంది.

దీనిలో మహిళా రిజర్వేషన్ , డీలిమిటేషన్ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్రం సిద్దమౌతుంది. ఈక్రమంలో ఇండియా కూటమి నేతలు కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే నివాసంలో డీలిమిటేషన్ ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్లాలో అని సమావేశంలో చర్చించుకున్నారు.  దీనిపై కేంద్రంను గట్టిగా తిప్పికొట్టాలని ఇండియా కూటమి తన అస్త్ర, శస్త్రాలను సిద్దం చేసుకుంది. ఇండియా కూటమి మీటింగ్ తర్వాత  కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ అంశంపై మాట్లాడారు. 

మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు ప్రతిపక్షం సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తుందని అన్నారు. కానీ అయితే నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను వ్యతిరేకిస్తుందని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే అన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్‌ ను తీసుకొచ్చి డైవర్ట్ చేస్తూ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన విషయంలో కేంద్రం కుతంత్రాలు పన్నుతుందన్నారు. మా వైఖరి ఒక్కటే… ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ  ఒక్కటే నిర్ణయం  తీసుకున్నాయన్నారు.  జనాభా లెక్కలపై స్పష్టత లేదని… అందుకే తాము నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకిమని డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షం ఓటు వేస్తుందని ఖర్గే అన్నారు.

పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడులలో బీజేపీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఓడిపోబోతోందని , మెజారిటీ సాధించేందుకు డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఇప్పుడు ఆగమేఘాల మీద తెరమీదకు తీసుకొచ్చి  బీజేపీ లబ్ది పొందాలని చూస్తుందని  కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరామ్ రమేష్ నొక్కి అన్నారు. అంతే కాకుండా.. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల నుంచే మహిళా రిజర్వేషన్‌ను అమలు చేయాలని తాము డిమాండ్ చేసిన విషయంను గుర్తు చేశారు.

గతంలో తమ డిమాండ్‌ను పట్టించుకోలేదని, కానీ ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఎన్నికల మధ్యలో ఈ నిర్ణయం తీసుకొచ్చి కుట్రలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్‌ను ముడిపెట్టి కుట్రలకు తెరతీశాయన్నారు. మెజారిటీ సాధించడానికి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ బీజేపీ  ఒక ఆయుధంగా మలుచుకుంటుదన్నారు . ప్రస్తుత లోక్‌సభ బలంతో మహిళలకు మూడో వంతు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని తమ ఇండియా కూటమి డిమాండ్ చేస్తుందని జైరామ్ రమేష్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై పార్లమెంట్ లో రేపు ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటో అని సర్వత్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

