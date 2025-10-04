English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kanhaiya Kumar on Revanth Video: రేవంత్ మూర్ఖుడు, పెద్దదొంగ.!. కాంగ్రెస్ నేత కన్హయ్య కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Kanhaiya Kumar fires on cm revanth reddy: కాంగ్రెస్ నేత కన్హయ్య కుమార్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై విరుచుకుపడ్డారు.  రేవంత్ ఒక మూర్ఖుడు అని కూడా ఏకీపారేశారు. సొంత పార్టీకి చెందిన నేత ఈ విధంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రస్తుతం పెద్ద దుమారంగా మారింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 4, 2025, 03:51 PM IST
  • రేవంత్ పై కన్హయ్య సంచలన వ్యాఖ్యలు..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
5
School Holiday Today
School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
5
Kantara Chapter 1 1st day Collections
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి
6
Shiva Jyothi
Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి
Kanhaiya Kumar on Revanth Video: రేవంత్ మూర్ఖుడు, పెద్దదొంగ.!. కాంగ్రెస్ నేత కన్హయ్య కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Kanhaiya Kumar slams on cm revanth reddy over bihar dna remarks row video: బీహర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ప్రస్తుతం దేశంలో హాట్ టాపిక్ మారాయి. ఇప్పటికే అన్ని పార్టీలకు చెందిన పార్టీలు తమ తమ  వ్యూహలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. ఎలాగైన బీహర్ లో పాగావేయాలి బీజేపీ ప్రయత్నాలు చేస్తుండగా, మరోవైపు కాంగ్రెస్ కూడా భారీగా సీట్లు గెల్చుకొని అధికార బీజేపీకి చుక్కలు చూపించాలని భావిస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం బీహర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బీహర్ ప్రజలపై చేసిన కామెంట్లు అగ్గినిరాజేస్తున్నాయి. బీహర్ ప్రజల డీఎన్ఏ గురించి రేవంత్ రెడ్డి తక్కువ చేసి మాట్లాడారు. దీనిపై ఇప్పటికే బీహరీలు సీరియస్ గా ఉన్నారు. ఎన్నికల వ్యూహకర్త దీనిపై రేవంత్ కు గట్టిగా ఏపీపారేశారు.

 

పార్టీలు మారి సీఎం అయినంత మాత్రన బీహరీలను రేవంత్ అంత మాట అంటాడా .?. మండిపడ్డారు. గతంలో తమ దగ్గర ఎన్నికల వ్యూహల కోసం మరి ఎందుకు వచ్చాడని, రేవంత్ పై, రాహుల్ గాంధీ తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రానున్న రోజుల్లో తప్పకుండా రేవంత్ వ్యాఖ్యలకు గట్టిగా బుద్ది చెబుతామన్నారు. సీఎం రేవంత్ ను తెలంగాణ గడ్డపై ఓడించి తమ తడాఖా చూపిస్తామన్నారు. అయితే.. తాజాగా.. కాంగ్రెస్ నేత కన్హయ్య కుమార్ సైతం రేవంత్ రెడ్డిపై మరో బాంబు పేల్చారు. 

రేవంత్ రెడ్డి ఒక మూర్ఖుడు అని.. తెలివితక్కువ వాడంటూ ఏకీపారేశారు. బీహార్ ప్రజలను కూలీలు అని ఎలా అంటాడని, వారి డీఎన్ఏ అంటూ కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడటంపై తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు.

దొంగతనం చేసే వారిని దొంగలు అని అంటారు.. తెలివి లేకుండా మాట్లాడే వారిని మూర్ఖుడు అని అంటారన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి మా పార్టీ సీఎం అయినా మూర్ఖుడే అని అంటానని. . దీనికి. నేను భయపడేదిలేదని  కాంగ్రెస్ నేత, ఏఐసీసీ ఇంచార్జ్ కన్నయ్య కుమార్ తెల్చి చెప్పారు.

ప్రస్తుతం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒకవైపుకు రచ్చగా మారుతుండగా మరోవైపు సొంత పార్టీకి చెందిన నేతలు సైతం రేవంత్ ఇజ్జత్ తీస్తుండటంతో ఈ అంశం రాజకీయాంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Read more: PK on Revanth: రేవంత్ రెడ్డి.. నువ్వెంత నీ లెవలెంత.. తెలంగాణకు వచ్చి మరీ ఓడిస్తా: ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

మరోవైపు దీన్ని బీఆర్ఎస్ నేతలు.. రేవంత్ కు సొంత పార్టీలోనే పరువులేదని, దొంగ అంటున్నారని గతంలో ఓటుకు నోటు అంశంతో ముడిపెట్టి దీన్ని వైరల్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా బీహర్ ఎన్నికల వేళ నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయని చెప్పుకొవచ్చు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Revanth ReddyKanhaiya KumarCM Revanth Reddybihar dna remarks rowbihar assembly session

Trending News