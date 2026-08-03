Karnataka Cabinet Expansion: అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముసలం ఏర్పడింది. ముఖ్యమంత్రిని మార్చిన కొన్ని నెలల తర్వాత మరో విడత మంత్రివర్గ విస్తరణ చేపట్టగా.. ఆ పార్టీలో తీవ్ర సంక్షోభం ఏర్పడింది. మంత్రివర్గంలో స్థానం ఆశించిన ఎమ్మెల్యేలు అవకాశం లభించకపోవడంతో వారంతా తీవ్ర నిరాశ చెందారు. మంత్రి పదవి లభించకపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి లోనయిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయగా.. మరికొందరు ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఈ పరిణామాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో తీవ్ర కలకలం రేపాయి.
కర్ణాటక కాంగ్రెస్ పార్టీలో మరో తీవ్ర సంక్షోభం వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి పదవి మార్చిన కొన్ని నెలలకే అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముసలం ఏర్పడింది. పార్టీ తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఓ ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేయడం సంచలనం రేపుతోంది. మరో పది మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా రాజీనామా చేయనున్నారనే వార్తతో కన్నడ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. మంత్రివర్గ విస్తరణ నేపథ్యంలో కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.
కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా ఓ ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేయగా అదే దారిలో మరో పది మంది రాజీనామా చేయనున్నట్టు సమాచారం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన కేబినెట్ విస్తరణతో నిరాశ చెంది ఎమ్మెల్యే పదవికి విజయపుర కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే యశ్వంత్రయ గౌడ రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామా లేఖను ఆమోదం కోసం స్పీకర్కు పంపారు. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు బేలూరు ఎమ్మెల్యే గోపాలకృష్ణ కూడా రాజీనామా చేయనున్నారు. మరో పది మంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయనున్నట్టు తెలియడంతో రాజకీయాలు హాట్హాట్గా మారాయి.
'నేను నాలుగు దశాబ్దాలుగా కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఉన్నా. నాకు ఆవేదన కలిగింది' అని యశ్వంతరాయ పాటిల్ తెలిపారు. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడటంపై తాను ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని స్పష్టం చేశారు. 'నేను ఎమ్మెల్యే పదవికి, రాష్ట్ర అటవీ పరిశ్రమల సంస్థ చైర్మన్ పదవికి రాజీనామా చేయబోతున్నా. ముఖ్యమంత్రులు లేదా మంత్రుల పిల్లలైతేనే మీకు మంత్రి అయ్యే అవకాశం లభిస్తుంది. నేను ఎమ్మెల్యే పదవికి, నాకు కేటాయించిన బోర్డు చైర్మన్ పదవికి రాజీనామా చేస్తా' అని ఎమ్మెల్యే బేలూరు వేణుగోపాల్ తెలిపారు.
రాజీనామాల విషయమై ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ స్పందించారు. 'చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. అందరికీ పదవులు ఇవ్వడం సాధ్యం కాని విషయం. గతంలో సిద్ధరామయ్య మంత్రివర్గంలో నాకు కూడా మంత్రి పదవి దక్కలేదు. కానీ ఆ తర్వాత నేను మంత్రిని అయ్యాను కదా? అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో అందరికీ అవకాశాలు కల్పిస్తాం. ప్రస్తుతం నేను లోక్ భవన్కు వెళ్తున్నా' అని సీఎం శివకుమార్ తెలిపారు.