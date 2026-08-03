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కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్‌లో కలకలం.. ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు, మరో 10 మంది ఎమ్మెల్యేల రాజీనామా?

Congress MLAs Resignation In Karnataka: మంత్రివర్గ విస్తరణతో కర్ణాటక రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. మంత్రి పదవిపై ఆశ పెట్టుకున్న వారు తమకు అవకాశం లభించకపోవడంతో తీవ్ర అసంతృప్తికి లోనయ్యారు. దీంతో వెంటనే తమ ఎమ్మెల్యేల పదవులకు రాజీనామా చేశారు. ఈ వ్యవహారం కర్ణాటక రాజకీయాలను ఒక్కసారిగా వేడెక్కించాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 03, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:28 PM IST
కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్‌లో కలకలం.. ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు, మరో 10 మంది ఎమ్మెల్యేల రాజీనామా?
Image Credit: Karnataka Congress MLAs Resignation

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్‌లో కలకలం.. ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు, మరో 10 మంది ఎమ్మెల్యేల రాజీనామా?
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