Rahul Gandhi fitness mantras: దేశరాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం రాహుల్ గాంధీ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇండియా కూటమిలో కీలకంగా ఉంటూ తరచుగా ప్రధానిమోదీపై పదునైన విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల జెన్ జీ నిరసనల నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన అన్ని వీడియోలపై తనదైన స్టైల్ లో సెటైర్లు వేసి వార్తలలో నిలిచారు. అయితే ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడ కన్పించిన,ఏ సభలో మాట్లాడిన అందరు ఆయన పెళ్లిఎప్పుడు అని మాత్రం ప్రశ్నిస్తుండటం మనం చూస్తుంటాం. ఇప్పటికే అనేక వేదికల మీద రాహుల్ గాంధీ పెళ్లిపై పెద్ద రచ్చకూడా జరిగింది.
అయితే.. ప్రస్తుతం రాహుల్ గాంధీ 50 ఏళ్లు వయసు దాటిన కూడా తన ఫిట్ నెస్ ను ఎలా కాపాడుకుంటున్నారని కట్టర్ కాంగ్రెస్ అభిమానులు షాక్ అవుతు ఉంటారు.ప్రస్తుతం రాహుల్ గాంధీ తన ఫిట్ నెస్ సీక్రెట్ గురించి ఇటీవల నిర్వహించిన ‘ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్’ సెషన్లో ఒక నెటిజన్ ప్రశ్నించగా తన హెల్త్ డైట్, ఫిట్ నెస్ పై ఆసక్తికర విషయాల్ని వెల్లడించారు. డైలీ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తానని వెల్లడించారు. రోజు ఒకేరకమైన వర్కౌట్ కాకుండా.. మార్షల్ ఆర్ట్స్, స్విమ్మింగ్, రన్నింగ్, సైక్లింగ్ ఇలా అనేక రకాల వర్కౌట్స్ చేస్తానని తెలిపారు.
అంతే కాకుండా తప్పకుండా రోజుకు ఒక గంట పాటు వ్యాయామం చేయడం మాత్రం మానుకొనని చెప్పారు. ఎప్పుడైన బిజీగా షెడ్యూల్ ఉంటే రాత్రి 11 గంటలకు కూడా వ్యాయమం చేస్తానని చెప్పారు. వ్యాయామంఅనేది నిరంతరం చేయాలని.. కొన్ని రోజులు చేసి ఆతర్వాత మానివేయడం కాదని రాహుల్ గాంధీ యువతకు పలు సూచనలు చేశారు.
నిరంతరం వర్కౌట్స్ చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెప్పారు. వ్యాయామం మాత్రమే కాకుండా మంచి ఎనర్జీటిక్ డైట్, లైఫ్ స్టైల్ పాటించాలన్నారు. మద్య పానం చేస్తు, జంక్ ఫుడ్ లు తింటు ఉంటే సరైన ఫలితాలు రావని ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ తన హెల్త్ సీక్రెట్ పై ఓపెన్ అయ్యారు.
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