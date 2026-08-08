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Rahul Gandhi: రోజు గంటపాటు ఆ పని తప్పకుండా చేస్తా.!. తన ఫిట్ నెస్‌పై రాహుల్ గాంధీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Rahul gandhi fitness secrete: రోజు కూడాఒకే రకమైన వర్కౌట్‌కు పరిమితం కాకుండా స్ట్రెంత్‌, మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌, స్విమ్మింగ్‌, ఏరోబిక్, రన్నింగ్‌ చేస్తానని రాహుల్‌ గాంధీ తన ఫిట్ నెస్ సీక్రెట్ ను బైటపెట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 08, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:57 PM IST
Rahul Gandhi: రోజు గంటపాటు ఆ పని తప్పకుండా చేస్తా.!. తన ఫిట్ నెస్‌పై రాహుల్ గాంధీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: rahulgandhi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Rahul Gandhi: రోజు గంటపాటు ఆ పని తప్పకుండా చేస్తా.!. తన ఫిట్ నెస్‌పై రాహుల్ గాంధీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
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