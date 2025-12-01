Congress mp renuka chowdhury brings dog to parliament premises: దేశంలో పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ గెలిచిన మహిళ జట్టుకు ప్రత్యేకంగా పార్లమెంట్ లో అభినందించారు. అదే విధంగా పలు బిల్లుల్ని పార్లమెంట్ లో చర్చించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి సమావేశాలు 15 రోజులకు కుదించారు. దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలు భగ్గుమంటున్నాయి.
#ParliamentWinterSession | Delhi: On the controversy over bringing a dog to Parliament, Congress MP Renuka Chowdhary said, "Is there any law? I was on my way. A scooter collided with a car. This little puppy was wandering on the road. I thought it would get hit. So I picked it… pic.twitter.com/fNPkCMfOyX
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, రాజ్యసభ ఎంపీ రేణుకా చౌదరి పార్లమెంట్ సమావేశాలకు ఒక శునకంను తీసుకొని రావడం రచ్చగా మారింది. తన కారులో ఎంపీ రేణుక చౌదరీ చిన్న శునకంను తీసుకొని వచ్చారు. తన కారులో వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డు మీద ఒక శునకం పిల్ల దొరికిందని, అది ఎక్కడ ఇతర వాహనాల కింద పడుతుందో అని కారులో దాన్ని సేవ్ చేశానన్నారు. ఆమెను భద్రత సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. అయితే..ఈ నేపథ్యంలో ఎంపీ రేణుక చౌదరీ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హల్ చల్గా మారాయి.
ఈ శునకం కరవదని, కరవడానికి మనుషులు పార్లమెంట్ లోపలే ఉన్నారంటూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. అది తనకు రోడ్డు మీద కన్పించిందని ఆ జీవి ప్రాణాల్ని కాపాడితే తప్పేంటని, పార్లమెంట్ లో కుక్కల్ని తీసుకొని రావద్దని ఏదైన చట్టముందా అంటూ ఫైర్ అయ్యింది. ఒక నోరులేని జీవాన్ని కాపాడితే అది పెద్ద చర్చ అవుతుందా అంటూ ఏకీపారేశారు.
అయితే.. ఈ వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ కౌంటర్ లు ఇచ్చింది. ఇది పార్లమెంట్ ను సభామర్యాదలను, ఇతర ఎంపీలను అవమానించడమేనని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి షెహజాద్ పూనావాలా ఆరోపించారు. తన సహచర ఎంపీలందరినీ రేణుక చౌదరీ.. కుక్కలతో పోల్చారని, కాంగ్రెస్ పార్టీ చర్చలు కాకుండా డ్రామాలు కోరుకుంటోందని బీజేపీ నేతలు ఫైర్ అవుతున్నారు.
