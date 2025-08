MP Sudha Ramakrishnan chain Theft: మహిళ ఎంపీకి బిగ్ షాక్.. రెప్పపాటులో చైన్ లాక్కెళ్లిన కేటుగాడు.. ఎక్కడంటే..?

Mp Sudha Ramakrishnan gold chain snatched in delhi: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది కేటుగాళ్లు జల్సాలకు అలవాడు పడి చోరీల బాటపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా మార్నింగ్ వాకర్స్, మహిళల్ని, ఒంటరిగా వెళ్తున్న వారిని టార్గెట్ చేసుకుని మరీ చైన్ లను చోరీలు చేస్తున్నారు. కొంత మంది అడ్రస్ అడిగినట్లు నటిస్తున్నారు. మరికొంత మంది తాగడానికి నీళ్లు అడిగి ఆ తర్వాత చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు.

ఇదంతా మనం తరచుగా చూస్తున్నాం. అయితే.. తాజాగా.. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అత్యంత భద్రత ఉన్న ప్రదేశంలో అది కూడా ఒక ఎంపీ మెడలోని చైన్ ను కేటుగాడు రెప్పపాటులో లాక్కెళ్లిపోయాడు. దీంతో మహిళా ఎంపీ షాక్ కు గురై చాలా సేపు నోట మాట లేకుండా ఉండిపోయారు.

#WATCH | "...I am still in shock. There is no safety for women in this country...I am thinking about the common women, where will they go?...A woman CM is ruling this state. Where is the safety and security? Had he slit my neck, I would have died on spot..," says Congress MP R.… pic.twitter.com/MZEZX4NQJ3

— ANI (@ANI) August 4, 2025