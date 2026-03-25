English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
Sonia Gandhi health condition: కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత సోనియా గాంధీకి తీవ్ర అస్వస్థత..

Sonia Gandhi health condition: కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్ర నేత..ఆ పార్టీ మాజీ జాతీయ అధ్యక్షరాలు సోనియా గాంధీ తీవ్ర అస్వస్థతతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. గతంలో కూడా పలుమార్లు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలతో సోనియా గాంధీ హాస్పిటల్ పాలైన సంగతి తెలిసిందే కదా. తాజాగా సోనియా గాంధీ ఆసుపత్రి పాలు కావడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు  ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి పై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 25, 2026, 08:30 AM IST

Trending Photos

Sonia Gandhi Ill Health: కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ అస్వస్థత గురయ్యారు. దీంతో ఆమెను ఢిల్లీలోని సర్ గంగారామ్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె కండిషన్ స్టేబుల్గానే ఉన్నట్లు సమాచారం. సోనియాగాంధీ హెల్త్ కండిషన్ వివరాలను తెలుసుకునేందుకు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని తెలియడంతో అక్కడి నుంచి రాహుల్ గాంధీ వెళ్లిపోయారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ ఏడాది జనవరిలో కూడా సోనియా గాంధీ చెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఆస్పత్రిలో వారం రోజులపాటు చికిత్స తీసుకున్నారు. ఇపుడు మరోసారి ఆమె హాస్పిటల్ పాలయ్యారు. ఇక సోనియా గాంధీ ఆరోగ్యం కుదట పడాలని దేశ వ్యాప్తంగా అభిమానులు పూజలు చేస్తున్నారు. సోనియా గాంధీ విషయానికొస్తే.. ఇటలీలోని జన్మించిన ఈమె..మాజీ ప్రధాన మంత్రి ఇందిరా గాంధీ కుమారుడు మాజీ ప్రైమ్ మినిష్టర్  రాజీవ్ గాంధీని ప్రేమ వివాహాం చేసుకొని భారతీయ కోడలు అయింది. 

వీళ్లకు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఇద్దరు సంతానం. ఇక సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అత్యధిక కాలం 1998 నుంచి 2017 వరకు  అధ్యక్షురాలిగా పనిచేసిన రికార్డు ఉంది. ఆ తర్వాత ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆ బాధ్యతలను రాహుల్ గాంధీకి అప్పగించారు. రాహుల్ గాంధీ ప్రస్తుతం రాయబరేలి లోక్ సభ నియోజకవర్గ ఎంపీగా ఉన్నారు. అంతేకాదు లోక్ సభ ప్రతిపక్ష నేతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కూతురు ప్రియాంక తన అన్న పోటీ చేసిన వాయనాడ్ నుంచి ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలుపొంది లోక్ సభలో అడుగుపెట్టారు. ప్రస్తుతం సోనియా గాంధీ రాజస్థాన్ నుంచి రాజ్యసభకు ఎన్నిక అయ్యారు. ఇక 2004 నుంచి 2014 వరకు మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానిగా ఉన్న యూపీఏ చైర్ పర్సన్ గా దేశాన్ని అనధికారికంగా పరిపాలించారు.  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sonia Gandhi Health CriticalSonia Gandhi Ill HealthSonia Gandhi Health UpdatesSonia Gandhi HospitalisedSonia Gandhi Health

Trending News