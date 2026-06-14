Cool Drink Death Karnataka: ఎనర్జీ డ్రింక్స్, శీతల పానీయాల (సాఫ్ట్ డ్రింక్స్) వ్యసనం ఎంతటి ప్రమాదకరంగా మారుతుందో హెచ్చరించే ఒక దిగ్భ్రాంతికర ఘటన కర్ణాటకలో వెలుగుచూసింది. మితిమీరిన శీతల పానీయాల వాడకం వల్ల ఓ 19 ఏళ్ల యువకుడు కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ విషాదకర ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు, అధికంగా ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల వచ్చే ఆరోగ్య ముప్పుల గురించిన కథనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రోజుకు 3 నుంచి 4 బాటిళ్లు..!
కర్ణాటకలోని యాద్గిరి జిల్లా, హునసగి తాలూకా నారాయణపూర్ గ్రామానికి చెందిన బాలు దేశాయ్ (19) అనే యువకుడు విజయపురలోని ముద్దెబిహాల్లో చదువుకుంటున్నాడు. అతడికి గత కొంతకాలంగా మార్కెట్లో దొరికే 'స్టింగ్' ఎనర్జీ డ్రింక్ తాగడం వ్యసనంగా మారిందని వారి సన్నిహితులు వెల్లడించారు. ఇంట్లో వాళ్ళు, స్నేహితులు ఎంత వారించినా వినకుండా.. రోజుకు దాదాపు 3 నుంచి 4 బాటిళ్ల డ్రింక్స్ తాగేవాడని ఆయన సన్నిహితులు చెబుతున్నారు.
కిడ్నీలు ఫెయిల్యూర్తో మృతి
ఈ క్రమంలోనే గత కొన్ని రోజులుగా బాలు దేశాయ్ ఆరోగ్యం క్రమంగా క్షీణిస్తూ వచ్చింది. తీవ్రమైన నీరసం, శరీరంలో అసౌకర్యం కలగడంతో కుటుంబ సభ్యులు అతడిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో బాగల్కోట్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ జూన్ 12న బాలు దేశాయ్ మరణించాడు. అతిగా ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగడం వల్లే అతడి కిడ్నీలు పూర్తిగా చెడిపోయాయని (కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్) వైద్యులు నిర్ధారించారు.
కూల్డ్రింక్స్ ముప్పు ఏంటి?
ఈ ఘటన తర్వాత శీతల పానీయాలు, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ వల్ల కలిగే నష్టాలపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చ నడుస్తోంది. వైద్య నిపుణుల ప్రకారం.. ఈ తరహా పానీయాలలో ఉండే కొన్ని పదార్థాలు శరీర అవయవాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయి. ఎనర్జీ డ్రింక్స్లో అధిక కెఫీన్ మోతాదు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది గుండె కొట్టుకునే వేగాన్ని పెంచడమే కాకుండా రక్తపోటు (BP) పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
ఈ పానీయాలలో వాడే విపరీతమైన చక్కెర వల్ల ఊబకాయం, మధుమేహం (డయాబెటిస్) వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. వీటిలో రంగు, రుచి కోసం వాడే కృత్రిమ రసాయనాలు కాలేయం (లివర్), కిడ్నీలపై తీవ్రమైన ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. ఇవి క్రమంగా కిడ్నీల వడపోత సామర్థ్యాన్ని తగ్గించి, వాటిని పూర్తిగా ఫెయిల్ చేస్తాయి.
కూల్డ్రింక్స్ ప్రియులారా జాగ్రత్త!
ఇంట్లో చేసుకునే సహజసిద్ధమైన పండ్ల రసాలు ఆరోగ్యానికి మంచివే అయినప్పటికీ.. మార్కెట్లో లభించే కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్, ప్రిజర్వేటివ్స్ కలిపిన ప్యాక్డ్ జ్యూస్లు, ఎనర్జీ డ్రింక్స్కు యువత ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏదీ కూడా అమితంగా తాగడం మంచిది కాదని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది.
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