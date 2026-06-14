Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Cool Drink Death: కూల్‌డ్రింక్స్ వ్యసనంతో 19 ఏళ్ల యువకుడు మృతి..కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యి ప్రాణం పోయింది!

Cool Drink Death: కూల్‌డ్రింక్స్ వ్యసనంతో 19 ఏళ్ల యువకుడు మృతి..కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యి ప్రాణం పోయింది!

Cool Drink Death Karnataka: వేసవి కాలంలోనో లేదా కాస్త నీరసంగా అనిపించినప్పుడో చాలామంది దుకాణాల్లో దొరికే కూల్ డ్రింక్స్, ఎనర్జీ డ్రింక్స్‌ను ఆశ్రయిస్తుంటారు. అయితే, ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచివని భావించి అమితంగా తాగడం ప్రాణాంతకంగా మారుతుందని కర్ణాటకలో జరిగిన ఒక ఘోర సంఘటన నిరూపించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 14, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:49 PM IST
Cool Drink Death: కూల్‌డ్రింక్స్ వ్యసనంతో 19 ఏళ్ల యువకుడు మృతి..కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యి ప్రాణం పోయింది!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కూల్‌డ్రింక్స్ వ్యసనంతో 19 ఏళ్ల యువకుడు మృతి..కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యి ప్రాణం పోయింది!
Cool Drink Death0 min ago
2
Palnadu krishna river4 min ago
3
Dharmapuri Temple22 min ago
4
Two Snakes video30 min ago
5
tiruchanur padmavathi ammavari teppotsavam37 min ago