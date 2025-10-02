English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cough Syrup: దగ్గు మందు తాగి ముగ్గురు చిన్నారులు మృతి..తాగిన డాక్టర్‌కి కూడా ప్రాణాపాయం!

Cough Syrup Deaths: దగ్గుమందు తాగి ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి చెందారు. అయితే ఆ మందు రాసిచ్చిన వైద్యుడు కూడా దాన్ని తాగి ఆస్పత్రి పాలైన ఘటన రాజస్థాన్‌లోని బయానా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో జరిగింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 2, 2025, 01:09 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Vijayadashami
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
Cough Syrup: దగ్గు మందు తాగి ముగ్గురు చిన్నారులు మృతి..తాగిన డాక్టర్‌కి కూడా ప్రాణాపాయం!

Cough Syrup Deaths: దగ్గుమందు తాగి ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి చెందారు. అయితే ఆ మందు రాసిచ్చిన వైద్యుడు కూడా దాన్ని తాగి ఆస్పత్రి పాలైన ఘటన రాజస్థాన్‌లోని బయానా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో జరిగింది. సెప్టెంబర్ 24 తేదీన మూడేళ్ల చిన్నారి విపరీతమైన దగ్గు కారణంగా తన తల్లిదండ్రులు దగ్గర్లోని డాక్టర్ తారాచంద్ యోగి దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు. ఆ వైద్యుడు దగ్గుమందు రాసి ఇచ్చాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆ మందు తాగిన బాలుడు అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. ఆ వెంటనే తల్లిదండ్రులు ఆ వైద్యుడ్ని నిలదీశారు. పసిపిల్లల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుకుంటారా అంటూ వాగ్వాదానికి దిగారు. అయితే ఆ తల్లిదండ్రులకు నమ్మకం కలిగించేందుకు ఆ వైద్యుడు కూడా ఆ దగ్గు మందుని తాగాడు. ఆ తర్వాత కారులో తన ఇంటికి వెళ్లే క్రమంలో అతను స్పృహ కోల్పోయాడు. 

అయితే అప్పటికే ఈ దగ్గు మందు ఇద్దరు చిన్నారులను బలి తీసుకుంది. రాజస్థాన్‌లోని సికార్ జిల్లా చిరానాకు చెందిన నితీశ్ (5) అనే బాలుడికి దగ్గర్లోని బయానా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. దగ్గు ఎక్కువగా ఉందని వైద్యుడు ఓ సిరప్ రాసిచ్చాడు. రాత్రికి అదే మందు తాగిన బాలుడు, ఉదయాన్నే నిద్ర లేవలేదు. భయంతో తల్లిదండ్రులు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికే ఆ బాలుడు మరణించినట్లు వైద్యులు చెప్పారు. 

అదే ప్రాంతంలో ఆ సిరప్ తాగిన మరో చిన్నారి కూడా మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. మల్లా ప్రాంతానికి చెందిన సామ్రాట్ జాదవ్ (2) అనే చిన్నారి కూడా అదే కంపెనీకి చెందిన దగ్గు మందు తాగి మరణించినట్లు సమాచారం. జ్యోతి అనే మహిళ తన ముగ్గురు చిన్నారులకు ఇదే సిరప్ ఇవ్వగా.. వారంతా తాగిన తర్వాత స్పృహ కోల్పాయరు. ఆ ఇద్దరు చిన్నారులు విపరీతమైన వాంతులతో ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడినా.. మూడో పిల్లాడు సామ్రాట్ మృతి చెందాడు. 

ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో ఇలా ఇలాంటి ఘటనలు నమోదవుతున్న క్రమంలో రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. కేసన్ అనే కంపెనీ సరఫరా చేసిన 22 బ్యాచ్‌ల దగ్గు మందును వెంటనే నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటన విడుదల చేసింది. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులలో ఆయా సిరప్‌లను పూర్తిగా నిలిపేస్తున్నట్లు అదేశాలు జారీ చేశారు.

Also Read: Washing Machine: 5 స్టార్ రేటింగ్‌తో రూ.8,000 లోపు వాషింగ్ మెషీన్లు..ఒక్కరోజు ఆఫర్ మాత్రమే!

Also Read: Realme 15x: 7000 mAh కెపాసిటీతో సూపర్ ఫోన్ వస్తుంది..లిమిటెడ్ ఎడిషన్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

cough syrup deathsRajasthanChild DeathCough MedicineDr Tarachand Yogi

Trending News