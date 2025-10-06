English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coldrif Death: దగ్గు మందు కాదు.. అది విషం..! నెలరోజుల్లో 11 మంది చిన్నారులు మృత్యువాత!

Cough Syrup Deaths: మార్కెట్లో లభిస్తున్న ఓ ప్రముఖ బ్రాండ్ దగ్గు మందు ఇప్పుడు చిన్నారుల ఉసురు తీస్తుంది. కోల్డ్ రిఫ్ అనే బ్రాండ్ కోల్డ్ సిరప్ నెల రోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా 11 మందిని పొట్టనబెట్టుకుంది. ఇది సిరప్ కాదు విషం అని నిరూపణ అయ్యింది.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 6, 2025, 01:03 PM IST

Trending Photos

Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Radhika Apte
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
6
Old 20 Note India
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
Samantha: సమంత స్థానంలో రష్మిక.. వెనకాల ఇంత కథ జరిగిందా..!
6
Rashmika Mandanna Replaces Samantha
Samantha: సమంత స్థానంలో రష్మిక.. వెనకాల ఇంత కథ జరిగిందా..!
Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!
7
Diwali Gold Price
Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!
Coldrif Death: దగ్గు మందు కాదు.. అది విషం..! నెలరోజుల్లో 11 మంది చిన్నారులు మృత్యువాత!

Cough Syrup Deaths: మార్కెట్లో లభిస్తున్న ఓ ప్రముఖ బ్రాండ్ దగ్గు మందు ఇప్పుడు చిన్నారుల ఉసురు తీస్తుంది. కోల్డ్ రిఫ్ అనే బ్రాండ్ కోల్డ్ సిరప్ నెల రోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా 11 మందిని పొట్టనబెట్టుకుంది. ఇది సిరప్ కాదు విషం అని నిరూపణ అయ్యింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే ఈ సిరప్ తాగి ఎంతో మంది చిన్నారులు మృత్యువాత పడుతుండగా.. ఓ వైద్యుడు కూడా ఇది ట్రై చేసి ప్రాణపాయస్థితికి చేరుకున్నాడు. ఇది పూర్తిగా విషపూరితమైన క్రమంలో దాన్ని తయారీదారులపై కేసు నమోదు చేయకుండా.. దాన్ని వాడమని సూచించిన డాక్టర్లను అరెస్టు చేయడం గమనార్హం. 

మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల వ్యాప్తంగా గడిచిన నెల రోజుల వ్యవధిలో దాదాపుగా 11 మంది చిన్నారులు మరణించినట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నారు. మరణించిన పిల్లలు దాదాపుగా ఈ కోల్డ్ రిఫ్ సిరప్ వాడిన వారు కావడం గమనించదగ్గ విషయం. మరోవైపు రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోనూ ఇద్దరు చిన్నారులు చనిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. వారు కూడా ఇలాంటి ఓ దగ్గు మంది వాడి మృత్యువాత పడ్డారు. 

ఈ సిరప్ తాగిన పిల్లల్లో తొలుత కిడ్నీలు పాడైపోయి వెంటిలేటర్లపై చికిత్స పొందుతూ మృత్యువుతో పోరాడుతున్నారు. అనుమానాస్పదంగా మారిన ఈ దగ్గు మందును మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంతో పాటు ఛత్తీస్‌గఢ్, మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులతో విస్తారంగా వాడుతున్నారు. 

ఈ కోల్డ్ రిఫ్ అనే బ్రాండ్ కలిగిన దగ్గు మందును తమిళనాడుకు చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మా సంస్థ ఇలాంటి విషపూరితమైన కోల్డ్ సిరఫ్‌ను మార్కెట్లోకి డాక్టర్ల ద్వారా విడుదల చేస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది. దీంతో మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు సదరు ఫార్మా సంస్థపై కేసు నమోదు చేయడం సహా ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

కొన్ని ప్రాంతాల్లో చిన్నారుల మృతికి కారణమైన డాక్టర్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఈ మరణాలపై విచారణకు ఆదేశించింది. దీంతో పాటు ఈ ఔషధ వినియోగాన్ని నిషేదించింది. ఇప్పటికే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ దగ్గుమందుపై నిషేధం విధిస్తూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఆదేశాలు జారీ చేశాయి.

Also Read: Snake Video: పొలంలో 5 తలల శేషనాగు..పాముని చూడ్డానికి ఎగబడుతున్న జనం..ఎక్కడంటే?

Also Read: Viral Video: అద్భుతం..కనకదుర్గమ్మ గుడిలో సింహం..అమ్మవారికి కాపలా..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

cough syrup deathspraveen sonidr praveen soni arrestedpraveen soni interviewMP cough syrup deaths

Trending News