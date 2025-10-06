Coldrif Death: దగ్గు మందు కాదు.. అది విషం..! నెలరోజుల్లో 11 మంది చిన్నారులు మృత్యువాత!

Cough Syrup Deaths: మార్కెట్లో లభిస్తున్న ఓ ప్రముఖ బ్రాండ్ దగ్గు మందు ఇప్పుడు చిన్నారుల ఉసురు తీస్తుంది. కోల్డ్ రిఫ్ అనే బ్రాండ్ కోల్డ్ సిరప్ నెల రోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా 11 మందిని పొట్టనబెట్టుకుంది. ఇది సిరప్ కాదు విషం అని నిరూపణ అయ్యింది.
అయితే ఈ సిరప్ తాగి ఎంతో మంది చిన్నారులు మృత్యువాత పడుతుండగా.. ఓ వైద్యుడు కూడా ఇది ట్రై చేసి ప్రాణపాయస్థితికి చేరుకున్నాడు. ఇది పూర్తిగా విషపూరితమైన క్రమంలో దాన్ని తయారీదారులపై కేసు నమోదు చేయకుండా.. దాన్ని వాడమని సూచించిన డాక్టర్లను అరెస్టు చేయడం గమనార్హం.
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల వ్యాప్తంగా గడిచిన నెల రోజుల వ్యవధిలో దాదాపుగా 11 మంది చిన్నారులు మరణించినట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నారు. మరణించిన పిల్లలు దాదాపుగా ఈ కోల్డ్ రిఫ్ సిరప్ వాడిన వారు కావడం గమనించదగ్గ విషయం. మరోవైపు రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోనూ ఇద్దరు చిన్నారులు చనిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. వారు కూడా ఇలాంటి ఓ దగ్గు మంది వాడి మృత్యువాత పడ్డారు.
ఈ సిరప్ తాగిన పిల్లల్లో తొలుత కిడ్నీలు పాడైపోయి వెంటిలేటర్లపై చికిత్స పొందుతూ మృత్యువుతో పోరాడుతున్నారు. అనుమానాస్పదంగా మారిన ఈ దగ్గు మందును మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులతో విస్తారంగా వాడుతున్నారు.
ఈ కోల్డ్ రిఫ్ అనే బ్రాండ్ కలిగిన దగ్గు మందును తమిళనాడుకు చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మా సంస్థ ఇలాంటి విషపూరితమైన కోల్డ్ సిరఫ్ను మార్కెట్లోకి డాక్టర్ల ద్వారా విడుదల చేస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది. దీంతో మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు సదరు ఫార్మా సంస్థపై కేసు నమోదు చేయడం సహా ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
కొన్ని ప్రాంతాల్లో చిన్నారుల మృతికి కారణమైన డాక్టర్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఈ మరణాలపై విచారణకు ఆదేశించింది. దీంతో పాటు ఈ ఔషధ వినియోగాన్ని నిషేదించింది. ఇప్పటికే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ దగ్గుమందుపై నిషేధం విధిస్తూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఆదేశాలు జారీ చేశాయి.
