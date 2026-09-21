Couple allegedly harassed by public in jamui bihar video: సమాజంలో మహిళలపై దాడులు, అఘాయిత్యాలు మాత్రం ఆగడంలేదు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవరిని కూడా కామాంధులు వదలడంలేదు. ప్రతిరోజు ఇలాంటి ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల కొంత మంది కేటుగాళ్లు.. ఏకాంతంగా తిరుగుతున్న జంటలను టార్గెట్ చేసుకుని దాడులు చేస్తున్నారు. పొరపాటున వీరి కళ్లలో ఎవరైన పడితే వారిపై అఘాయిత్యంకు పాల్పడుతున్నారు. బీహర్ లోని జముయిలో సభ్య సమాజం తలదించుకునే ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
🚨 COUPLE HARASSED BY PUBLIC IN JAMUI, BIHAR 📍
A couple was reportedly harassed and publicly confronted by a group of people in Jamui, Bihar, in the name of “moral policing.
People who harass couples in the name of “moral policing” deserve strict punishment. What’s even more… pic.twitter.com/nZcgBH6AOi
— Aarya 🕊️ (@Vitamin_Vk18) September 21, 2026
బీహార్లోని జమూయిలో ఒక ప్రేమజంట ఏకాంతంగా గడిపేందుకు స్థానికంగా ఉన్న నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి వెళ్లారు. వీరిని కొంత మంది దుండగులు గమనించారు. ఆ తర్వాత వారిని ఫాలో అయి మూకుమ్మడిగా దాడి చేశారు. ముఖ్యంగా.. యువతి పట్ల అత్యంత అమానుషంగా, ఘోరంగా ప్రవర్తించారు. అసభ్యకరంగా తాకుతూ.. తీవ్ర వేధింపులకు గురి చేశారు. ఆమె ఆమె ప్రైవేట్ పార్ట్స్ తాకుతూ.. ఒక వ్యక్తి ఆమెను ఎత్తుకుని వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు.
ఈ ఘటనతో వారిద్దరు కూడా భయంతో వణికిపోయారు. తమను వదిలేయాలని ప్రాధేయపడ్డారు. చివరికి కాళ్లావేళ్లా పడితే.. అప్పుడు ఆ ప్రేమజంటను దుండగులు వదిలేశారు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు .దీంతో ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే దీనిపై బాధితులు పోలీసులకు ఇంకా ఫిర్యాదు చేయలేదని తెలుస్తొంది.
మొత్తంగా ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు . బీహర్ లో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ లో మహిళలకు దక్కిన గౌరవం ఇదేనా అంటూ నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు. యువతిపై చేయివేసిన వాళ్లను ఎన్ కౌంటర్ చేయాలని మరికొంత మంది తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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