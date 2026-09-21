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Jamui Couple video: బీహర్‌లో అమానుషం.. యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌లను తాకుతూ ఆకతాయిల అరాచకం.. షాకింగ్ వీడియో..

Bihar couple harassed video:  ప్రేమజంట ఏకాంతంగా గడిపేందుకు నిర్మానుష్య ప్రదేశంకు వెళ్లారు. కొంత మంది ఆకతాయిలు వారిని గమినంచారు. వెంటనే వారిపై దాడి చేశారు. యువతి పట్ల నీచంగా ప్రవర్తించారు. బీహర్ లోని జమూయిలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 21, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:22 PM IST
Jamui Couple video: బీహర్‌లో అమానుషం.. యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌లను తాకుతూ ఆకతాయిల అరాచకం.. షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: coupleharassedbiharvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jamui Couple video: బీహర్‌లో అమానుషం.. యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌లను తాకుతూ ఆకతాయిల అరాచకం.. షాకింగ్ వీడియో..
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