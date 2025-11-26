English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Video Viral: హల్దీవేడుకలో షాకింగ్ ఘటన.. చూస్తుండగానే పేలిన హైడ్రోజన్ బెలూన్లు.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: హల్దీవేడుకలో షాకింగ్ ఘటన.. చూస్తుండగానే పేలిన హైడ్రోజన్ బెలూన్లు.. వీడియో వైరల్..

 Hydrogen balloons burns in delhi: కొత్త జంట హల్దీ వేడుకల్ని నిర్వహించుకున్నారు. ఆతర్వాత హైడ్రోజన్ బెలూన్ల దగ్గరకు వెళ్లి ఫోటో షూట్ ను నిర్వహించారు. ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 26, 2025, 08:53 AM IST
  • పేలిన హైడ్రోజన్ బెలూన్ లు..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Vipreet Rajyoga: 18 యేళ్ల తర్వాత విపరీత రాజయోగం ప్రభావంతో ఈ రాశుల వారికి సొంతిల్లు, వివాహా యోగం గ్యారంటీ..
6
vipreet rajyoga 2025 effects
Vipreet Rajyoga: 18 యేళ్ల తర్వాత విపరీత రాజయోగం ప్రభావంతో ఈ రాశుల వారికి సొంతిల్లు, వివాహా యోగం గ్యారంటీ..
BSNL Bumper Offer: BSNL యూజర్లకు పండగే.. 72 రోజుల వ్యాలిడిటీతో కేవలం రూ. 485కే బంపర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్..!
5
BSNL New Recharge Plan
BSNL Bumper Offer: BSNL యూజర్లకు పండగే.. 72 రోజుల వ్యాలిడిటీతో కేవలం రూ. 485కే బంపర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్..!
Lakshmi Manchu vs Vishnu: నా కూతురిని 6 నెలలు విష్ణు స్కూల్ కి పంపించి.. తర్వాత మానిపించేసా.. దానివల్ల ఇంట్లో పెద్ద గొడవ జరిగింది : లక్ష్మీ మంచు
5
Manchu Lakshmi
Lakshmi Manchu vs Vishnu: నా కూతురిని 6 నెలలు విష్ణు స్కూల్ కి పంపించి.. తర్వాత మానిపించేసా.. దానివల్ల ఇంట్లో పెద్ద గొడవ జరిగింది : లక్ష్మీ మంచు
Samsung Galaxy Book 4 Edge ల్యాప్‌ట్యాప్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఏకంగా రూ.65,010 డిస్కౌంట్‌.. రూ.9 వేలకే మీ సొంతం!
5
Galaxy Book 4
Samsung Galaxy Book 4 Edge ల్యాప్‌ట్యాప్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఏకంగా రూ.65,010 డిస్కౌంట్‌.. రూ.9 వేలకే మీ సొంతం!
Video Viral: హల్దీవేడుకలో షాకింగ్ ఘటన.. చూస్తుండగానే పేలిన హైడ్రోజన్ బెలూన్లు.. వీడియో వైరల్..

Couple injured after Hydrogen balloons explode during haldi ceremony in delhi: ఇటీవల పెళ్లికి సంబంధించిన అనేక వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. కొన్ని వీడియోలు ఫన్నీగా ఉంటే,మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేలా ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా కొన్నిసార్లు పెళ్లిలో షాకింగ్ ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. దీంతో అప్పటి వరకు ఫుల్ ఎంజాయ్ మెంట్ ఉన్న పెళ్లి కాస్త.. విషాదకరంగా మారిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక పెళ్లి వేడుకలో హల్దీలో హైడ్రోజన్  బెలూన్లు పేలిపోయాయి. దీంతో నూతనజంట తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఢిల్లీలో హల్దీ వేడుకల్లో జరిగిన వేడుక కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. చాలా మంది ఇటీవల పెళ్లిళ్లలపై బోలేడు ఖర్చులు చేస్తున్నారు. వివాహవేడుకకు ఖర్చులు ఎంతైన చేయడానికి వెనక్కు రావడంలేదు. మొత్తంగా పెళ్లి చూపుల నుంచి అప్పగింతల వరకు ప్రతిఒక్క వేడుక ఎంతో గ్రాండ్ గా నిర్వహిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఢిల్లీలో ఇటీవల జరిగిన హల్దీ వేడుకలో హైడ్రోజన్ బెలూన్లు ఒక్కసారిగా పేలిపోయాయి.  చాల మంది పెళ్లిళ్లలో బెలూన్లను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేస్తారు.

ప్రత్యేకంగా ఈవెంట్ లను కండక్ట్ చేస్తారు. మరీ ఏమైందో కానీ.. మొత్తంగా పెళ్లిలో ఏర్పాటు చేసిన హైడ్రోజన్ బెలూన్లు కాస్త ఒక్కసారిగా పేలిపోయాయి. దీంతో అక్కడ ఫోటోషూట్ తీసుకున్న కొత్త జంట తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరితో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు కూడా గాయపడ్డారు. వెంటనే వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. మరీ హైడ్రోజన్ బెలూన్లు ఎందుకు పేలాయో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Read more: Snake Video: ఓర్నాయనో.. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు నల్ల నాగు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

పాపం.. కొత్త జంటకు ఇదేక్కడి ట్విస్ట్ అంటూ నెటిజన్ లు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట బాగా హల్ చల్ చేస్తుంది. ఇలాంటి బెలూన్లను ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నెటిజన్ లు చెబుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

DelhiHydrogen balloons burnsVideo ViralDelhi couple injuredHaldi entry

Trending News