Video Viral: హల్దీవేడుకలో షాకింగ్ ఘటన.. చూస్తుండగానే పేలిన హైడ్రోజన్ బెలూన్లు.. వీడియో వైరల్..

Couple injured after Hydrogen balloons explode during haldi ceremony in delhi: ఇటీవల పెళ్లికి సంబంధించిన అనేక వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. కొన్ని వీడియోలు ఫన్నీగా ఉంటే,మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేలా ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా కొన్నిసార్లు పెళ్లిలో షాకింగ్ ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. దీంతో అప్పటి వరకు ఫుల్ ఎంజాయ్ మెంట్ ఉన్న పెళ్లి కాస్త.. విషాదకరంగా మారిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక పెళ్లి వేడుకలో హల్దీలో హైడ్రోజన్ బెలూన్లు పేలిపోయాయి. దీంతో నూతనజంట తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
Bride and Groom suffer burns after hydrogen balloons explode..
Share and create awareness 🙏🙏 pic.twitter.com/88yvDI9qse
— SriSathya (@sathyashrii) November 24, 2025
ఢిల్లీలో హల్దీ వేడుకల్లో జరిగిన వేడుక కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. చాలా మంది ఇటీవల పెళ్లిళ్లలపై బోలేడు ఖర్చులు చేస్తున్నారు. వివాహవేడుకకు ఖర్చులు ఎంతైన చేయడానికి వెనక్కు రావడంలేదు. మొత్తంగా పెళ్లి చూపుల నుంచి అప్పగింతల వరకు ప్రతిఒక్క వేడుక ఎంతో గ్రాండ్ గా నిర్వహిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఢిల్లీలో ఇటీవల జరిగిన హల్దీ వేడుకలో హైడ్రోజన్ బెలూన్లు ఒక్కసారిగా పేలిపోయాయి. చాల మంది పెళ్లిళ్లలో బెలూన్లను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేస్తారు.
ప్రత్యేకంగా ఈవెంట్ లను కండక్ట్ చేస్తారు. మరీ ఏమైందో కానీ.. మొత్తంగా పెళ్లిలో ఏర్పాటు చేసిన హైడ్రోజన్ బెలూన్లు కాస్త ఒక్కసారిగా పేలిపోయాయి. దీంతో అక్కడ ఫోటోషూట్ తీసుకున్న కొత్త జంట తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరితో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు కూడా గాయపడ్డారు. వెంటనే వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. మరీ హైడ్రోజన్ బెలూన్లు ఎందుకు పేలాయో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
Read more: Snake Video: ఓర్నాయనో.. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు నల్ల నాగు పాములు.. అరుదైన వీడియో..
పాపం.. కొత్త జంటకు ఇదేక్కడి ట్విస్ట్ అంటూ నెటిజన్ లు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట బాగా హల్ చల్ చేస్తుంది. ఇలాంటి బెలూన్లను ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నెటిజన్ లు చెబుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook