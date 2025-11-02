English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bengaluru Ambulance Video: ఘోరం.. రెండు నిండు ప్రాణాలు బలితీసుకున్న అంబులెన్స్.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?.. షాకింగ్ వీడియో..

couple died in ambulance accident in bengaluru: సిగ్నల్ ను దాని అంబులెన్స్ బైక్ మీద వెళ్తున్న వారిని బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరు  స్పాట్ లోనే దుర్మరణం చెందారు. దీంతో స్థానికులు అంబులెన్స్ పై తమ ప్రతాపం చూపించారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం బెంగళూరులో సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 2, 2025, 03:27 PM IST
  • బెంగళూరులో ఘోరం..
  • బలంగా ఢీకొన్న అంబులెన్స్..

Bengaluru Ambulance Video: ఘోరం.. రెండు నిండు ప్రాణాలు బలితీసుకున్న అంబులెన్స్.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?.. షాకింగ్ వీడియో..

Couple killed  after speeding ambulance hits in bengaluru: రోడ్డుపైన వెళ్తున్న వాహనాలు ట్రాఫిక్ నియమాలు పాటించాలని పోలీసులు చెబుతుంటారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం ట్రాఫిక్ రూల్స్ ను ఎల్లప్పుడు అతిక్రమిస్తారు. ఎంత చెప్పిన కూడా అస్సలు పట్టించుకోరు. ముఖ్యంగా  రాంగ్ రూట్లలో వెళ్తు, తప్పతాగి డ్రైవింగ్ లు చేస్తారు. కొంత మంది అజాగ్రత్త వల్ల ఇతరులు రిస్క్ లో పడతారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కడైన ప్రమాదం జరగ్గానే ముందుగా అంబులెన్స్ కు కాల్స్ చేస్తారు.

బాధితుల దగ్గరకు అంబులెన్స్ జెట్ స్పీడ్ లో చేరుకుని వారిని ఆస్పత్రికి తరలిస్తారు. అయితే... ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన అంబులెన్స్ ఇద్దరి ప్రాణాలు తీసింది. ఈ ఘటన బెంగళూరులో చోటు చేసుకుంది.

బెంగళూరులోని రిచ్ మండ్  సర్కిల్ వద్ద దారుణం చోటు చేసుకుంది. ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన అంబులెన్సే ప్రాణాలు తీసింది. నిన్న (శనివారం) రాత్రి సుమారు 11 గంటల సమయంలో బెంగళూరులోని రిచ్‌మండ్ సర్కిల్ వద్ద.. రెడ్ సిగ్నల్ పడటంతో పలువురు వాహనదారులు తమ బైక్‌లను ఆపి వేచి ఉన్నారు. అదే సమయంలో వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన ఒక అంబులెన్స్ అదుపుతప్పి వారిపైకి దూసుకెళ్లింది.

ప్రమాద తీవ్రతకు మూడు బైక్‌లు నుజ్జునుజ్జయ్యాయి. 40 ఏళ్ల ఇస్మాయిల్, ఆయన భార్య సమీన్ బాను ప్రయాణిస్తున్న డియో స్కూటర్‌ను అంబులెన్స్ బలంగా ఢీకొట్టడంతో పాటు కొంత దూరం ఈడ్చుకెళ్లింది. దీంతో వారు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

ఈ ఘటనలో మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడగా, వారిని వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీంతో స్థానికుల కోపం కట్టలు తెంచుకుంది. వెంటనే అంబులెన్స్ ను రోడ్డు మీద దొర్లించి పక్కకు పడేశారు. 

Read more: Couple Romance video: మరీ ఇంత కరువులో ఉన్నారెంట్రా..?.. బైక్ మీద అలాకూర్చుని పబ్లిక్‌గా ఆ పని.. వీడియో వైరల్..

రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అంబులెన్స్ ను పక్కకు తప్పించారు. స్థానికుల్ని శాంతింప చేశారు. డెడ్  బాడీలను ఆస్పత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని, ప్రమాదానికి దారితీసిన కారణాలపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ  ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

bengalurucouple killed in BengaluruAmbulance Accidentcouple killed in ambulance accidentambulance jumps red signal

