/TVK Vijay: అన్నాడీఎంకేకు DMK సపోర్ట్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.. అసలు సీక్రెట్ బయటపెట్టిన కీలక నేత

Tamil Nadu Politics Latest News: తమిళనాడులో తీవ్ర ఉత్కంఠ తరువాత టీవీకే పార్టీ అధినేత జోసఫ్ విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారానికి రంగం సిద్ధమైంది. కాంగ్రెస్, సీపీఎం, సీపీఐ, వీసీకే పార్టీల మద్దతులో 118 ఎమ్మెల్యేల బలంతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీరిలో 107 మంది టీవీకే ఎమ్మెల్యేలు, ఐదుగురు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఇద్దరు సీపీఐ ఎమ్మెల్యేలు, ఇద్దరు సీపీఎం ఎమ్మెల్యేలు, మరో ఇద్దరు వీసీకే పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. గత మూడు రోజులుగా జరుగుతున్న హైడ్రామాకు నేటి తెరపడినట్లయింది. ఇక టీవీకే పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చేందుకు అన్ని పార్టీలు వివిధ రకాల కండీషన్లు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
మతతత్వ పార్టీలతో కలవొద్దని కాంగ్రెస్ కండీషన్ పెట్టగా.. కేవలం సపోర్ట్ మాత్రమే ఇవ్వాలని సీపీఎం నిర్ణయించింది. సీపీఐ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు బేషరతు మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. కేబినెట్లో తాము చేరడం లేదని వామపక్షాలు వెల్లడించాయి. తిరుచ్చి ఈస్ట్ తమకు కేటాయించాలని టీవీకేకు VCK షరతు పెట్టినట్లు సమాచారం. విజయ్ తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి రాజీనామా చేస్తే.. తాను పోటీ చేయాలని VCK అధినేత తిరుమావళన్ భావిస్తున్నారు. ఇక కాంగ్రెస్ కూటమితో డీఎంకే బంధం తెంచుకుంది. టీవీకేకు కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇవ్వడంతో ఇండి కూటమి నుంచి డీఎంకే బయటకు వచ్చింది.
సీపీఐ(ఎం) ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంఏ బేబీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. సంచలన విషయాలను బయటపెట్టారు. AIADMKకు బయటి నుంచి మద్దతు ఇచ్చి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని డీఎంకే కోరుకుందని బాంబ్ పేల్చారు. తమకు కూడా అలాగే చేయమని DMK కోరిందని.. ఇందుకు తాము అంగీకారం తెలపలేదన్నారు. డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే కంటే ముందుగా టీవీకే పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వాలని తాము నిర్ణయించుకున్నట్లు వెల్లడించారు. అసెంబ్లీ సమావేశమైనప్పుడు మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం టీవీకేకి మాత్రమే ఉందన్నారు. విజయ్ను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆహ్వానించేందుకు సమావేశంలో పాల్గొన్న అన్ని పార్టీలు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటాయన్నారు. ప్రజలు నిర్ణీత సంఖ్యలో ఎమ్మెల్యేలను మాత్రమే ఎన్నుకున్నారని.. శాసనసభ్యులను బయటి నుంచి దిగుమతి చేసుకోలేరని పేర్కొన్నారు. ఏఐఏడీఎంకేకు అవసరమైన మద్దతు లభించదన్నారు.
కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని గవర్నర్ను మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె.స్టాలిన్ కోరారు. డీఎంకే తరపున కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని తాను గవర్నర్ను అభ్యర్థిస్తున్నానని అన్నారు. ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి.. రాష్ట్ర సంక్షేమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది ప్రస్తుత అవసరం మాత్రమే కాదని.. ప్రజాస్వామ్యపు అత్యంత ముఖ్యమైన విధులలో ఒకటి అని అన్నారు.