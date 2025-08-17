English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Crime News: పుట్టగొడుగుల కూర తిని ఇద్దరు దంపతులు దుర్మరణం..రాత్రికి రాత్రే ఘోరం!!

Poisonous Mushroom: వానాకాలం అంటేనే పుట్టగొడుగుల సీజన్. అవి చూపులకు చిన్నగా కనిపించినా.. వాటిలో చాలా ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇదే పుట్టగొడుగు ఇప్పుడు ఒక జంట ప్రాణాలను బలిగొందంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును, ఉత్తరాఖండ్‌లో ఓ జంట పుట్టగొడుగులు తిని మరణించారు.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 17, 2025, 11:34 PM IST

Crime News: పుట్టగొడుగుల కూర తిని ఇద్దరు దంపతులు దుర్మరణం..రాత్రికి రాత్రే ఘోరం!!

Poisonous Mushroom: వానాకాలం అంటేనే పుట్టగొడుగుల సీజన్. అవి చూపులకు చిన్నగా కనిపించినా.. వాటిలో చాలా ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వాటిలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ప్రోటీన్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కానీ ఇదే పుట్టగొడుగు ఇప్పుడు ఒక జంట ప్రాణాలను బలిగొందంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును, ఉత్తరాఖండ్‌కు చెందిన ఒక జంట రాత్రి భోజనంలో పుట్టగొడుగులు తిన్న తర్వాత మరణించారు. 

పౌరి జిల్లాలోని శ్రీకోట్ గ్రామంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. మహావీర్ సింగ్, సరోజినీ దేవి అనే జంట పుట్టగొడుగులను తిని మరణించారు. రాత్రి భోజనంలో అడవి పుట్టగొడుగులను తిని వృద్ధ దంపతులు మరణించారు. ఇటీవలే మహావీర్ సింగ్ తన ఇంటి సమీపంలోని అడవి నుండి పుట్టగొడుగులను తెచ్చాడు. ఆ రాత్రికి ఆ జంట ఇద్దరూ వాటిని వండుకుని తిన్నారు. కానీ రాత్రి భోజనం చేసిన కొద్దిసేపటికే ఇద్దరి ఆరోగ్యం క్షీణించింది. స్థానికులు వెంటనే వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే చికిత్స ఫలించలేదు.

సరోజినీ దేవి ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మరణించగా.. మహావీర్ సింగ్‌ను సమీపంలోని అల్మోరా ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. తదుపరి చికిత్స కోసం ఆయనను డెహ్రాడూన్‌లోని మహంత్ ఇంద్రేష్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, చికిత్స అందకపోవడంతో మహావీర్ సింగ్ మరణించారు. పోస్ట్‌మార్టం తర్వాత ఇద్దరు జంటల మృతదేహాలను వారి బంధువులకు అప్పగించారు.

అడవులు, పొలాలు, నీటి ప్రాంతాలలో వివిధ రకాల పుట్టగొడుగులు పెరుగుతాయి. వాటిలో కొన్ని చాలా ప్రమాదకరమైనవి. వీటిని తినడం వల్ల మీ ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది. విషపూరితమైన పుట్టగొడుగులను తినడం వల్ల వాంతులు, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కొన్నిసార్లు మరణం కూడా సంభవించవచ్చు. అందుకే అడవి నుండి తెచ్చిన/సేకరించిన పుట్టగొడుగులను తినడానికి ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలని వైద్యులు హెచ్చరించారు.

