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Bahraich Crocodile Attack Video: బాప్ రే.. బాలుడ్ని నీళ్లలోకి లాక్కెళ్లిన భారీ మొసలి.. తలను నీళ్లకేసి కొడుతూ.. వీడియో..

Crocodile attacks on 12 years boy: బాలుడ్ని మొసలి నీళ్లలోకి బలంగా లాక్కెళ్లింది. రెప్పపాటులో అది ఓడ్డు నుంచి నదీ మధ్యలోకి వెళ్లిపొయింది. యూపీలోని బహ్రైచ్ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 17, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:30 PM IST
Bahraich Crocodile Attack Video: బాప్ రే.. బాలుడ్ని నీళ్లలోకి లాక్కెళ్లిన భారీ మొసలి.. తలను నీళ్లకేసి కొడుతూ.. వీడియో..
Image Credit: crocodileattackonboyuttarpradesh

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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