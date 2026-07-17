/Bahraich Crocodile Attack Video: బాప్ రే.. బాలుడ్ని నీళ్లలోకి లాక్కెళ్లిన భారీ మొసలి.. తలను నీళ్లకేసి కొడుతూ.. వీడియో..

Uttar Pradesh Bahraich crocodile attack video: చాలా మంది నదుల దగ్గరకు, సరస్సుల వద్దకు వెళితే జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తారు. నీళ్లలో మొసళ్లు ఉంటాయి. అవి దాడులు చేస్తాయంటారు. నీళ్లలో మొసళ్లకు పదిఏనుగుల బలం ఉంటుందంటారు. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తారు. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న మొసళ్లు దాడి చేసి రెప్పపాటులోకి నీళ్లలోకి లాక్కెళ్లిపోతాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బహ్రైచ్ జిల్లాలో ఒక భారీ మొసలి 12 ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి చేసి నీళ్లలోకి లాక్కెళ్లింది.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
A 12-year-old boy went to wash his hands in a river in Uttar Pradesh.
A crocodile was hiding in the river. It dragged the child into river and killed him mercilessly.
I'm still thinking that people over there remain bystanders.
D@gle saale, bachane ki koshish bhi nahi ki… pic.twitter.com/56UHJpa0Ge
— Simpu Singh (@Simpu_SinghIND) July 17, 2026
నదీ తీరానికి వెళ్లిన ఒక బాలుడిపై మొసలి దాడి చేసిన ఘటన యూపీలో చోటు చేసుకుంది. బహ్రైచ్ జిల్లాలోని ఒక నదిలో 12 ఏళ్ల బాలుడు తన మేనమామతో కలిసి ఘఘ్రా నది సమీపంలోని పొలానికి చేరుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మల విసర్జనకు వెళ్లాడు. నదీతీరంలో మొసలి మాటు వేసి ఉంది. పాపం.. ఆ బాలుడు దాన్ని గమనించలేదు. ఇంతలో దాని వద్దకు వెళ్లగానే అది అతనిపై దాడి చేసింది. చూస్తుండగానే నీళ్లలోకి లాక్కెళ్లిపోయింది.
ఆ బాలుడ్ని రక్షించేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ అప్పటి నదీ మధ్యలోని మొసలి వెళ్లిపోయింది. ఆ వ్యక్తి అరుపులతో చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు చేరుకున్నారు. పోలీసులు, గజఈతగాళ్లకు సమాచారం అందించారు. దీంతో వారు రంగంలోకి దిగి నదిలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అప్పుడు భారీ మొసలి ఆ బాలుడ్ని నోట కర్చుకుని అతడ్ని కొరికి తినేసింది.
పలుమార్లు అతడి కాళ్లను,తలను నీళ్లకేసి బలంగా కొట్టింది. పాపాం.. ఆ బాలుడు నిముషాల వ్యవధిలోనే విగతజీవిలా మారి పోయాడు. ఓడ్డు నుంచి ఈ హృదయవిదారక ఘటనను అక్కడున్న వారు చూసి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. కొంత మంది ఈ మొసలి బాలుడిపై చేస్తున్న దాడిని తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు.
ఆ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. నీళ్లలోకి వెళ్లేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఫారెస్ట్ సిబ్బంది సూచిస్తున్నారు. చివరకు సాయంత్రం వేళ బాలుడి మృతదేహాన్ని గుర్తించి వెలికితీశారు. ఈ సంఘటనపై స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.