Crocodile Drags Woman Video: వామ్మో.. మహిళను నీళ్లలోకి లాక్కెళ్తున్న భారీ మొసలి.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Crocodile attacks on woman in odisha:  జాజ్ పూర్  జిల్లాలో మహిళను భారీ మొసలి నీటిలోకి లాక్కెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీశారు. ప్రస్తుతం అది కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 7, 2025, 05:43 PM IST
  • ఒడిషాలో షాకింగ్ ఘటన..
  • మహిళను నీళ్లలోకి లాక్కెళ్లిన మొసలి..

Crocodile drags woman into river in odisha video: ప్రస్తుతం భారీ వర్షాలకు నదులు, చెరువులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో  వరద నీళ్లతో పాటు మొసళ్లు కూడా ఇటీవల జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నీటిలో మొసళ్లు ఎక్కువగా హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొంత మంది నీళ్లలోకి వెళ్లి స్నానాలు చేయడం వంటివి చేస్తుంటారు.ఇలాంటి క్రమంలో మొసళ్ల దాడులకు గురి అయ్యే ప్రమాదాలు ఉంటాయి.ఈ నేపథ్యంలో ఒడిశాలోచోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

ఒడిశాలోని జాజ్‌పూర్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బింఝార్‌పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కాంతియా గ్రామంలో  సౌదామిని అనే  మహిళ స్నానం చేస్తుండగా ఆమెపై మొసలి దాడి చేసింది. అంతే కాకుండా ఆమెను నీళ్లలోకి లాక్కెళ్లింది.   

నది ఒడ్డున ఉన్న గ్రామస్తులు ఆ మొసలిని చూశాడు. ఆతర్వాత దాన్ని వెంబడించడానికి ప్రయత్నించారు.. కానీ అది మహిళలను నీళ్లలోకి లాక్కెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటనను వీడియో తీశారు.  వెంటనే  ఘటన స్థలానికి అగ్నిమాపక దళం సిబ్బంది, పోలీసులు చేరుకున్నారు.

నదిలో దిగి మహిళ డెడ్ బాడీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో అక్కడి వారు మొసలి మహిళపై దాడికి యత్నించినప్పుడు కొంత మంది చూసి, నీళ్లలోకి దిగి ఆమెను కాపాడటానికి ప్రయత్నించారు. కానీ అది ఇంకా లోతువైపు నీళ్లలోకి మొసలి డెడ్ బాడీని తీసుకెళ్లిందని అక్కడి వారు చెప్పారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

