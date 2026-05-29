Bridge Collapse: ఘోర ప్రమాదం.. అర్ధరాత్రి కూలిన కోట్ల విలువైన కొత్త బ్రిడ్జి, నిద్రలోనే ఆరుగురు కార్మికుల దుర్మరణం! పలువురి మిస్సింగ్?

Hamirpur Bridge News : యూపీలోని హమీర్‌పూర్‌లో ఒక విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. అక్కడ జరుగుతున్న బ్రిడ్జి నిర్మాణంలో ఒక్కసారిగా బ్రిడ్జి కూలిపోయింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఆరుగురు కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బేత్వా నదిపై నూతనంగా నిర్మిస్తున్న ఈ బ్రిడ్జి నిన్న ఒక్కసారిగా పెనుగాలులకు ఊగిపోయింది, ఫలితంగా బ్రిడ్జి ఇనుప సామగ్రి కింద పడిపోవడంతో నిద్రిస్తున్న కార్మికులు అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఈ ప్రమాదంలో చాలామందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
Written By Renuka Godugu
Published: May 29, 2026, 08:47 AM IST|Updated: May 29, 2026, 09:37 AM IST
Image Credit: Hamirpur Under Construction Bridge Collapse 6 Killed: X

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

