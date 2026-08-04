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CRPF Jawan shoots: అస్సాం క్యాంపులో కాల్పుల కలకలం.. ఇద్దరు జవాన్లను కాల్చి చంపి.. ఏపీ సీఆర్పీఎఫ్ అధికారి ఆత్మహత్య.. !

CRPF jawan kills 2 colleagues:  విధి నిర్వహణలో ఉన్న సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్ ఇద్దరు సహచరులను చంపి, ఆపై కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటనతో అధికారులు ఉలిక్కిపడ్డారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 04, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:07 PM IST
CRPF Jawan shoots: అస్సాం క్యాంపులో కాల్పుల కలకలం.. ఇద్దరు జవాన్లను కాల్చి చంపి.. ఏపీ సీఆర్పీఎఫ్ అధికారి ఆత్మహత్య.. !
Image Credit: assamcrpfgunfireincident

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CRPF Jawan shoots: అస్సాం క్యాంపులో దారుణం.. ఇద్దరు జవాన్లను కాల్చి చంపి.. ఏపీ సీఆర్పీఎఫ్ అధికారి ఆత్మహత్య..
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