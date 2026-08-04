/CRPF Jawan shoots: అస్సాం క్యాంపులో కాల్పుల కలకలం.. ఇద్దరు జవాన్లను కాల్చి చంపి.. ఏపీ సీఆర్పీఎఫ్ అధికారి ఆత్మహత్య.. !

CRPF Jawan shoots 2 colleagues in assam: అస్సాం సీఆర్పీఎఫ్ క్యాంపులో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఏపీకి చెందిన సీఆర్పీఎఫ్ అధికారి ఇద్దరు సహచర జవాన్లపై కాల్పులు జరిపాడు. ఆ తర్వాత తనకు తాను కాల్చుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.ఈ ఘటనతో క్యాంపులో ఒక్కసారిగా హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. అస్సాంలోని నాగావ్ క్యాంపులో ఈ ఘటన జరిగినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
కటిమారిలోని 34వ బెటాలియన్ క్యాంపులో ఉదయం 7 గంటల ప్రాంతంలో ఈ కాల్పుల ఘటన జరిగింది. ప్రధాన గేటు వద్ద విధులు నిర్వహిస్తున్న అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ (ఏఎస్ఐ) బల్లానీ ప్రేమాబరం తన సహచరులపై కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో విష్ణు ప్రసాద్ బఘేల్, రామ్నవాల్ సింగ్ యాదవ్ అనే ఇద్దరు సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు స్పాట్ లోనే మరణించగా, ఏఎస్ఐ మానే గోవింద్ శ్రీపుల్ గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు.
గాయపడిన జవాన్ను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి, మెరుగైన చికిత్స కోసం గౌహతి మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్కు రిఫర్ చేశారు. కాల్పులకు పాల్పడిన అధికారి ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఏఎస్ఐ బల్లానీ ప్రేమాబరంగా గుర్తించారు. ఈఘటనతో ఒక్కసారిగా ఈ ప్రదేశమంతా తీవ్ర రక్తసిక్తంగా మారిపోయింది. సీఆర్పీఎఫ్ అధికారులు చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook