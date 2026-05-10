/CUET UG 2026 Exam Day: రేపటి నుంచి సీఈయూటీ పరీక్షలు.. డ్రెస్ కోడ్ ఏంటి? వేటిని అనుమతిస్తారు? అభ్యర్థులకు కీలక సూచనలు!

CUET UG 2026 Exam Day Rules: దేశవ్యాప్తంగా 48 సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలతో పాటు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులో ప్రవేశానికి ఈ కామన్ యూనివర్సిటీ ప్రవేశ (CUET) పరీక్షలు ప్రతి ఏడాది నిర్వహిస్తారు. 2026-27 కు సంబంధించి రేపు 11వ తేదీ నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. మే 31వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్ విధానాల్లో వివిధ కేంద్రాల్లో ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇంటర్ సెకండియర్ చదువుతున్న విద్యార్థులు పరీక్షలకు దరఖాస్తు చేసుకుంటారు.
దీనికి సంబంధించి మొత్తం 37 సబ్జెక్టుల వారీగా విద్యార్థులకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అడ్మిషన్ ప్రమాణాలు, అర్హత, ర్యాంకు మెరిట్ లిస్ట్ ఆధారంగా ఈ సీట్లను కేటాయిస్తారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ యూనివర్సిటీలో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఈ పరీక్షలు తెలుగు, తమిళం, గుజరాతి, మలయాళం, హిందీ, ఇంగ్లీష్, అస్సామీ, ఉర్దూ మొత్తంగా 13 భాషల్లో నిర్వహించనున్నారు.
సీఈయూటీ పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థుల డ్రెస్ కోడ్, లోనికి అనుమతించే వస్తువులు ఏంటో తెలుసుకుందాం..
సీఈయూటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు తమతోపాటు కేవలం ట్రాన్సపరెంట్ వాటర్ బాటిల్ మాత్రమే తీసుకువెళ్లాలి. అంతేకాదు పరీక్షకు కనీసం గంట ముందు రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
లైట్ దుస్తులను మాత్రమే ధరించాలి. షూస్ వేసుకోకూడదు. కేవలం స్లిప్పర్స్ మాత్రమే అనుమతిస్తారు. విద్యార్థులు తమతో పాటు సీఈయూటీ యూజీ అడ్మిట్ కార్డు, రెండు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలను ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ధ్రువపత్రం కూడా తమతోపాటు తీసుకువెళ్లాలి.
సీఈయూటీ పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు తమ ఎగ్జామ్ టైమింగ్ షిఫ్ట్ ఏంటో చూసుకోవాలి. 30 నిమిషాలు ముందుగానే పరీక్షా కేంద్రం గేట్ కూడా క్లోజ్ చేస్తారు. కాబట్టి పరీక్ష కేంద్రానికి 2 గంటల ముందు వచ్చేలా చూసుకోండి. ఆ తర్వాత పరీక్షకు అనుమతించరు. ఈ పరీక్షలకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డును కూడా ఎగ్జామ్ హాల్ ఎంట్రీ గేట్ వద్ద చూపించాల్సి ఉంటుంది.
పరీక్షా కేంద్రంలో క్రమ సంఖ్య ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. కేవలం వారికి కేటాయించిన సీట్లలో మాత్రమే విద్యార్థులు కూర్చొని పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక నిషేధించిన గ్యాడ్జెట్స్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు తమతోపాటు తీసుకువెళ్లకూడదు. పరీక్ష కేంద్రం లోపలికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమతించరు.
