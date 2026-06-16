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Belagavi: రూ.2 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ కోసం మాజీ సైనికుడి దారుణ హత్య.. భార్య, ప్రియుడి స్కెచ్ చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!

Karnataka Ex Soldier Killed By Wife: కర్ణాటకలోని బెళగావిలో ఒక మాజీ సైనికుడి మృతి.. హత్య అని ఆలస్యంగా బయటపడింది. రూ.2 కోట్ల బీమా డబ్బు కోసం భార్య తన భర్త అయిన మాజీ సైనికుడు సందీప్ (46)ను ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసిందని పోలీసులు నిర్ధారించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇవే...

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 16, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:51 AM IST
Belagavi: రూ.2 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ కోసం మాజీ సైనికుడి దారుణ హత్య.. భార్య, ప్రియుడి స్కెచ్ చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!
Image Credit: Karnataka Ex Soldier Killed By Wife: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రూ.2 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ కోసం మాజీ సైనికుడి దారుణ హత్య.. భార్య, ప్రియుడి స్కెచ్
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