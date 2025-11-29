Cyclone Ditwah: దిత్వా తుపాను అల్లకల్లోలం..123 మందికి చేరిన మృతుల సంఖ్య..భారత్ 'ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు' షురూ!

Cyclone Ditwah Death Toll: దిత్వా తుపాను తీసుకొచ్చిన విధ్వంసకర ప్రభావంతో శ్రీలంక అల్లాడిపోతుంది. అనేక జిల్లాల్లో భారీ వరదలతో ఎంతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అలాగే కొండచరియలు విరిగిపడి ఎన్నో రోడ్లు మూసుకుపోగా.. ఎంతోమంది వాటి కింద పడి మరణించారు. భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా జనజీవనం స్తంభించిపోగా.. మౌలిక సదుపాయాల విధ్వంసం చేసారు. ఈ దిత్వా తుపాను కారణంగా శ్రీలంక దేశ వ్యాప్తంగా 123 మంది మరణించినట్లు అధికారులు ధ్రువీకరించారు. మరో 130 మంది ఆచూకీ కనిపించలేదని విపత్తు నిర్వహణ కేంద్రం ప్రకటన చేసింది.
ఇక శ్రీలంకలోని కాంజీ జిల్లాలో అత్యధిక సంఖ్యలో ప్రాణనష్టం సంభవించినట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపుగా 51 మంది మరణించినట్లు నివేదించగా, 67 మంది ఆచూకీ ఇంకా తెలియలేదు. అదే విధంగా బదుల్లా జిల్లాలో 35 మంది మరణించగా.. మరో 27 మంది తప్పిపోయినట్లు నివేదించారు. అలాగే కెగల్లెలో 9 మంది, మాటలేలో 8 మంది, నువారా ఎలియాలో 6 మంది, అంపారాలో 5 మంది చనిపోయారు. ఈ దిత్వా తుపాను కారణంగా దాదాపుగా 1,02,877 కుటుంబాలకు చెందిన మొత్తం 3,73,428 మంది ప్రభావితమయ్యారు.
Also Read: Crime News: అమ్మాయిలతో అశ్లీల నృత్యాలు..నోట్ల కట్టలతో జల్సాలు..వైసీపీ లీగల్సెల్ సభ్యుడి నిర్వాకం వీడియో బట్టబయలు!
అనురాధపుర - పుట్టలం రహదారి వెంబడి ఉన్న కాల ఓయా వంతెనపై వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయిన బస్సు నుండి ఒక విదేశీ మహిళతో సహా కనీసం 40 మందిని అధికారులు రక్షించారు. దాదాపు 60 మంది ప్రయాణికులతో కూడిన బస్సును నీరు ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో బస్సు ఆపివేయాల్సి వచ్చింది. దీనితో ప్రయాణికులు సమీపంలోని ఇంటి పైకప్పుపైకి ఎక్కి భద్రత కోసం అక్కడికి చేరుకున్నారు.
భారత్ 'ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు' సాయం..
భారత వైమానిక దళం IL-76 విమానం జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (NDRF) నుండి 80 మంది సిబ్బందితో శ్రీలంకకు చేరుకుంది.. ఇందులో నలుగురు మహిళలు, నాలుగు స్నిఫర్ కుక్కలు, విపత్తు సహాయ సామాగ్రి, కొనసాగుతున్న సహాయ కార్యకలాపాలకు సహాయం చేయడానికి రెస్క్యూ పరికరాలు ఉన్నాయి. ఇదే విషయాన్ని శ్రీలంక వైమానిక దళం పేర్కొంది. అదే విధంగా ప్రస్తుతం భారత్ చేస్తున్న 'ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు' మరింత సాయం చేసేందుకు భారత నావికాదశ విమాన వాహక నౌక INS విక్రాంత్, ఫ్రంట్లైన్ యుద్ధనౌక, INS ఉదయగిరి ద్వారా ఈ సరుకులను పంపిణీ చేశారు.
మరోవైపు దిత్వా తుపాను తమిళనాడు రాష్ట్రంపై కూడా ఎక్కువ ప్రభావం ఉండడం వల్ల కేంద్రం తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. 14 రక్షణ బృందాలను తమిళనాడులోని విల్లుపురం, చెంగల్పట్టు, తిరువళ్లూరు, నాగపట్నం, తిరువారూర్, తంజావూరు, పుదుక్కోట్టై, మైలదుత్తురైతో సహా తీరప్రాంత జిల్లాలకు చేరుకున్నారు. పుదుచ్చేరికి అదనపు బృందాలను నియమించగా, 5వ బెటాలియన్ (పుణే), 6వ బెటాలియన్ (వడోదర) నుండి మరో పది బృందాలు తుపాను రక్షణ సేవల కోసం చెన్నైకి వెళ్తున్నాయి.
Also Read: FD Rates: భారీగా వడ్డీరేట్లు పెంచేసిన బ్యాంకులు..టాప్-7 బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్కి ఎంత డబ్బు వస్తుందో తెలుసా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook