  • DA Hike 2026 Update: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..డీఏ పెంపుపై క్యాబినెట్‌లో జరగని చర్చ..డీఏ పెంపు లేనట్టేనా?

DA Hike 2026 Update: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..డీఏ పెంపుపై క్యాబినెట్‌లో జరగని చర్చ..డీఏ పెంపు లేనట్టేనా?

DA Hike 2026 News: 8వ వేతన సంఘం ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి అమలులోకి రావడం వల్ల కరవు భత్యం (డీఏ) పెంపుపై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అయితే ద్రవ్యోల్బణ నుంచి ఆర్థికంగా ఆదుకునే కరవు భత్యం పెంపుపై ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎదురుచూపుల వేళ మరింత జాప్యం ప్రభావం చూపుతోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 10, 2026, 02:00 PM IST

DA Hike 2026 Update: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..డీఏ పెంపుపై క్యాబినెట్‌లో జరగని చర్చ..డీఏ పెంపు లేనట్టేనా?

DA Hike 2026 News: 8వ వేతన సంఘం ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి అమలులోకి రావడం వల్ల కరవు భత్యం (డీఏ) పెంపుపై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. సాధారణంగా ఒక కొత్త వేతన సంఘం అమలులోకి వచ్చినప్పుడు ఆ నాటికి అమలులో ఉన్న డీఏను మూలవేతనంలో విలీనం చేసి.. దాన్ని సున్నాకు రీసెట్ చేస్తారు. ఇలా డీఏ సెట్ చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో జీతాలు, పెన్షన్ల సవరణలో డీఏ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే ద్రవ్యోల్బణ నుంచి ఆర్థికంగా ఆదుకునే కరవు భత్యం పెంపుపై ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎదురుచూపుల వేళ మరింత జాప్యం ప్రభావం చూపుతోంది. 

ఇప్పటికే ఏప్రిల్ 10 వచ్చేసింది. లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు జనవరి-జూన్ కాలానికి సంబంధించిన కరువు భత్యం (డీఏ) పెంపు ప్రకటన కోసం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సాధారణంగా జనవరి డీఏ సవరణకు సంబంధించిన ప్రకటన దాదాపు ఎప్పుడూ మార్చిలోనే ఆమోదం పొందుతుంది. కానీ ఈ ఏడాది మాత్రం డీఏ ప్రకటనలో మరింత ఆలస్యం జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా ఈ వారంలో జరిగిన క్యాబినెట్ మీటింగ్‌లో డీఏ పెంపు ప్రకటనపై ఎలాంటి చర్చ జరగకపోవడంతో, కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో అనుసరించిన పద్ధతినే ప్రభుత్వం మళ్లీ అనుసరిస్తుందా అనే ఊహాగానాలు సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

అయితే దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రకటన రాకపోయినా.. ప్రస్తుతానికి ఈ విషయం కేవలం సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే ప్రచారంలో ఉంది. డీఏ ప్రకటనలో జాప్యం జరిగినా ప్రభుత్వం పూర్తిగా డీఏ పెంపు నిలుపుదల చేసినట్లు కాదని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ డీఏ పెంపు ఎప్పుడు చేసినా..2026 జనవరి 1 నుంచి బకాయిలను చెల్లిస్తారు. ప్రస్తుతం.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 58 శాతం కరవు భత్యాన్ని (డీఏ) పొందుతున్నారు. నివేదికల ప్రకారం.. డీఏ సుమారు 2 శాతం పెరిగి, దాదాపు 58 శాతం నుండి 60 శాతానికి చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

గత దశాబ్దానికి భిన్నంగా 2025లో డీఏ పెంపు ప్రకటనను మార్చి 28న.. అలాగే 2024లో మార్చి 7న చేశారు. 2023లో మార్చి 24న, 2022లో మార్చి 30న డీఏ పెంపు ప్రకటన చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. గతంలో ఇలాంటి ప్రకటనలు చేసిన తీరును బట్టి.. ప్రభుత్వం మార్చిలోనే డీఏ పెంపు ప్రకటిస్తుందని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆశించారు. కానీ అలా జరగలేదు. 2026 సంవత్సరానికి గాను ప్రభుత్వం త్వరలోనే డీఏ పెంపును ప్రకటించవచ్చని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

DA hikeDA Hike 2026 UpdateDA hike 2026DA7th Pay Commission

