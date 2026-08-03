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DA Hike Today: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు! మరో 3 శాతం పెరగనున్న డీఏ..జీతం ఎంత మేర పెరుగుతుందంటే?

DA Hike Calculator: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు త్వరలో కరువు భత్యం (డీఏ) రూపంలో భారీ ఊరట లభించే అవకాశం ఉంది. జూన్ 2026 నాటి ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ (AICPI-IW) సూచీ గణాంకాల ప్రకారం.. ఉద్యోగుల డీఏ మరో 3 శాతం పెరిగే ఛాన్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇదే గనుక ఖరారైతే, 7వ వేతన సంఘం కింద డీఏ ప్రస్తుత 60% నుండి 63%కి చేరుకుంటుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 03, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:28 PM IST
DA Hike Today: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు! మరో 3 శాతం పెరగనున్న డీఏ..జీతం ఎంత మేర పెరుగుతుందంటే?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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