/DA Hike Today: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు! మరో 3 శాతం పెరగనున్న డీఏ..జీతం ఎంత మేర పెరుగుతుందంటే?

DA Hike Calculator: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు త్వరలో కరువు భత్యం (డీఏ) పెంపు రూపంలో మరో శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. జూన్ 2026 నాటికి విడుదలైన ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ (AICPI-IW) డేటా ప్రకారం.. ఉద్యోగుల డీఏ మరో 3 శాతం పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇదే గనుక అమలులోకి వస్తే.. 7వ వేతన సంఘం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏ ప్రస్తుత 60% నుండి 63%కి పెరుగుతుంది.
డీఏ లెక్కింపు, తాజా అంచనాలు..
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏను ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ - ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ (AICPI-IW) 12 నెలల సగటు ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. లేబర్ బ్యూరో విడుదల చేసిన జూన్ 2026 నాటి గణాంకాల ప్రకారం AICPI-IW సూచీ 151.9గా ఉండగా, 12 నెలల సగటు 148.65గా నమోదైంది.
నిర్ణీత సూత్రం ప్రకారం లెక్కించగా డీఏ 63.76% వచ్చింది. సాధారణంగా ప్రభుత్వం దశాంశాలను కాకుండా రౌండ్ ఫిగర్లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది కాబట్టి, ఇది 63%గా ఉండనుంది. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ప్రభుత్వం కొత్త 8వ పే కమిషన్ను ప్రకటించినప్పటికీ, దాని సిఫార్సులు అమల్లోకి వచ్చే వరకు కేంద్ర ఉద్యోగులు 7వ పే కమిషన్ నిబంధనల ప్రకారమే డీఏను అందుకుంటారు.
జీతంలో పెరుగుదల, బకాయిల లెక్కలు..
డీఏ 3% పెరిగితే ఉద్యోగుల బేసిక్ పే ఆధారంగా నెలసరి జీతంతో పాటు బకాయిలు కూడా మంజూరవుతాయి. ఉదాహరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కనిష్ట బేసిక్ జీతం రూ.18,000 ఉండగా.. అలాంటి ఉద్యోగులకు 63 శాతం డీఏ పెంపు తర్వాత నెలవారీ జీతంలో రూ.540 పెరుగుతుంది. అలాగే బకాయిల రూపంలో రూ.3,240 వరకు అందుకుంటారు.
అదే విధంగా పే లెవల్ 10 స్థాయిలో ఉన్న ఉద్యోగలు అనగా.. బేసిక్ పే రూ.56,100 జీతం అందుకుంటున్న వారికి.. రాబోయే 63 శాతం డీఏ పెంపు తర్వాత నెలవారీ జీతంలో రూ.1,683 వరకు పెంపు ఉంటుంది. అలాగే సుమారు రూ.10,098 వరకు బకాయిల రూపంలో అందుకుంటారు.
అధికారిక ప్రకటన ఎప్పుడు?
ప్రస్తుతానికి జూన్ 2026 ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ డేటా ఆధారంగా డీఏ 63%కి చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ దీనిపై అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపి, తదనుగుణంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తర్వాతే పెరిగిన రేట్లు, బకాయిలు ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి.
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