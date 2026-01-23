English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. బడ్జెట్‌కు ముందే 63 శాతం డీఏ పెంపు

DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. బడ్జెట్‌కు ముందే 63 శాతం డీఏ పెంపు

Big Good News To Govt Employees Likely To Increase 63 Percent Dearness Allowance: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్‌కు ముందే భారీ కానుక అందించేందుకు సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. బడ్జెట్‌కు ముందు కరవు భత్యం 63 శాతం పెంచనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో కోటి మంది ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 23, 2026, 04:26 PM IST

Trending Photos

EPFO 3.0: పీఎఫ్‌ వ్యవస్థలో భారీ మార్పు.. ప్రతీ ఉద్యోగి తెలుసుకోవాల్సిన అప్‌డేట్ ఇది..!
5
EPFO 3.0
EPFO 3.0: పీఎఫ్‌ వ్యవస్థలో భారీ మార్పు.. ప్రతీ ఉద్యోగి తెలుసుకోవాల్సిన అప్‌డేట్ ఇది..!
Realme Neo 8: రూ.31 వేలకే Realme Neo 8 మొబైల్‌.. గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ చేసిన Realme..
6
realme neo 8
Realme Neo 8: రూ.31 వేలకే Realme Neo 8 మొబైల్‌.. గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ చేసిన Realme..
Union Budget 2026: రైతులకు కేంద్రం తీపికబురు.. ఈ సారి బడ్జెట్‌లో ఎవరూ ఊహించని గిఫ్ట్..!!
5
0
Union Budget 2026: రైతులకు కేంద్రం తీపికబురు.. ఈ సారి బడ్జెట్‌లో ఎవరూ ఊహించని గిఫ్ట్..!!
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం అమలైతే జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయి.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలు ఇవే..
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం అమలైతే జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయి.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలు ఇవే..
DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. బడ్జెట్‌కు ముందే 63 శాతం డీఏ పెంపు

Govt Employees Gift: కేంద్ర బడ్జెట్‌కు ముందే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ కానుక ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టక ముందే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం కలిగించే నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కరువు భత్యం విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. కరువు భత్యం దాదాపు 63 శాతం పెంచనుందని సమాచారం. డీఏ పెంపుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటన విడుదల చేయనుందని ఉద్యోగ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Red Nagamani: స్కూల్‌లో కలకలం.. నాగుపాము తలపై ఎర్రటి నాగమణి

కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026-27కు సంబంధించిన బడ్జెట్‌ను ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన ప్రవేశపెట్టనుంది. బడ్జెట్‌కు ముందు డీఏ 63 శాతానికి పెరుగుతుందని సమాచారం. ద్రవ్యోల్బణ డేటాను పరిశీలిస్తే అది జరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం డీఏ 58 శాతం ఉంది. ఉద్యోగులకు సంబంధించి డీఏ పెంచి 5 శాతం వేయనుందని.. దీనిద్వారా డీఏ 63 శాతానికి పెరగనుందని ఉద్యోగ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. కేంద్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ప్రస్తుతం డిసెంబర్ 2025 ద్రవ్యోల్బణ డేటాను చూస్తున్నారు. ఈ డేటా ఆధారంగా జనవరి 2026 నుంచి కరువు భత్యం పెంపు నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Also Read: PM Kisan: రైతులకు మోదీ సర్కార్‌ శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ సహాయం డబ్బుల్‌ డబుల్‌

ద్రవ్యోల్బణ డేటాను కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసింది. ప్రభుత్వం చివరిసారిగా డీఏని జూలై 2025లో 55 శాతం నుంచి 58 శాతానికి పెంచింది. డిసెంబర్ డేటా తదుపరి డీఏ పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ పెరుగుదల సుమారు 50.14 లక్షల మంది ప్రస్తుత ఉద్యోగులకు, సుమారు 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. బడ్జెట్‌కు ముందు ప్రభుత్వం డీఏను పెంచుతుందో లేదో చూడాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం దసరా సమయంలో డీఏను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. నాడు ప్రకటించడంతో ఊరట చెందిన ఉద్యోగ వర్గాలు ఇప్పుడు బడ్జెట్ ముందు డీఏ ప్రకటించనుండడంతో ఆనందంలో మునిగారు. దీంతోపాటు 8వ వేతన సంఘం కూడా ప్రభుత్వం త్వరలో ప్రకటించనుంది. 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వస్తే మాత్రం భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించనుంది. దీంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాలు సంతోషంలో ఉన్నారు.

Also Read: KTR: సిట్‌ నోటీసులపై కేటీఆర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. రేవంత్‌ రెడ్డి ఇప్పుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తుండు

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

DA hikeDearness allowanceBudget 2026govt employeesPensioners

Trending News