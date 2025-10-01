DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గిఫ్ట్‌.. 3 శాతం డీఏ ప్రకటన

DA Hike: కొన్నాళ్లుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను ఊరిస్తున్న ప్రకటన వచ్చేసింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారుల్లో భారీ ఆశలు నింపుతూ కేంద్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కరువు భత్యం పెంపుదలకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. మూడు శాతం డీఏతోపాటు డీఆర్ ఇచ్చేందుకు అంగీకారం తెలిపింది. పండుగ సమయంలో కేంద్ర మంత్రివర్గం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారుల కుటుంబాల్లో నిజంగంటే పండుగ వాతావరణం ఏర్పడింది.
Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో 'పండుగ గిఫ్ట్'.. ఏంటో తెలుసా?
దసరాకు ఒక రోజు ముందు.. దీపావళికి దాదాపు నెల ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త తెలిపింది. డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ)ను 3 శాతం నుంచి 58 శాతానికి పెంచే ప్రతిపాదనను బుధవారం కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. ఈ నిర్ణయంతో 49 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 69 మంది లక్షల మంది పింఛన్దారులకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది. కొత్త డీఏ జూలై 1వ నుంచి అమలులోకి వస్తుందని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటించారు. అయితే డీఏ పెంపుతో ప్రభుత్వంపై రూ.10,084 కోట్లు భారం పడుతుందని వెల్లడించారు.
Also Read: Mobile Recover Process: ఫోన్ దొంగతనం జరిగినా.. పోగొట్టుకున్నా ఈ చిట్కాలతో మళ్లీ మీ చేతికే!
మార్చి 2025 ప్రారంభంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2 శాతం డీఏ, డీఆర్ పెంచిన విషయం తెలిసిందే. జనవరి 1వ తేదీ నుంచి పెంచిన డీఏ, డీఆర్ అమలులోకి వచ్చింది. ఈ సవరణ రేటును 55 శాతానికి పెంచింది. ద్రవ్యోల్బణం, రోజువారీ ఖర్చులను ఎదుర్కోవడానికి ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతుండడంతో వారికి డీఏ, డీఆర్ రూపంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొంత ఆర్థిక ప్రయోజనం కలిగిస్తాయి.
Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్.. రూ.700 కోట్ల చెల్లింపు లేనట్టే?
పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడాదిలో రెండు సార్లు కరువు భత్యాన్ని పెంచుతుంది. ఇది సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం రెండు సార్లు సవరిస్తారు.. జనవరి, జూలైలో సవరిస్తారు. ఈసారి ఆలస్యం కావడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సెప్టెంబర్లో ప్రకటన వస్తుందని అనుకుంటే అక్టోబర్ ఒకటో తేదీకి ఆలస్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం డీఏ పెంపును ప్రకటించింది.
Also Read: Public Holiday: రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవు.. మొత్తం 3 రోజుల సెలవులు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook