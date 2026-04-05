DA Hike Update 2026: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..డీఏ (DA) భారీగా పెంచిన మోదీ సర్కార్..అకౌంట్లోకి జమ అప్పుడే?

DA Hike Update 2026 News: ఒకవైపు యుద్ధం.. మరోవైపు భారీగా పెరిగిన ధరలు.. అంచెలంచెలుగా పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో జీతాల పెంపు కోసం లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏప్రిల్ రెండో వారంలో వీరందరికి తీపికబురు అందించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
జాతీయ మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. ఏప్రిల్ రెండో వారంలో జరగనున్న క్యాబినేట్ సమావేశంలో కరవు భత్యం (డీఏ) పెంపుపై ప్రతిపాదన వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై డీఏ పెంపు పర్సెంటేజ్ ఖరారు అయ్యిందని.. త్వరలోనే ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఈ పెరిగిన డీఏను 2026 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి తెచ్చే అవకాశం ఉందట.
అయితే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం తమ మూల వేతనంలో 58 శాతం డీఏను పొందుతున్నారు. అయితే ఈ సారి ఆ కరవు భత్యాన్ని 60 శాతానికి పెంచే అవకాశం ఉంది. అది కేవలం 2 శాతంగా అనిపించినా.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇదో గణనీయమైన పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.
అయితే ఈ డీఏ పెంపుపై ప్రకటన ఆలస్యం అవ్వడానికి కారణంగా విధాన పరమైన మార్పు. 7వ వేతన సంఘం పదవీకాలం అధికారికంగా డిసెంబర్ 31, 2025న ముగిసింది. అదే విధంగా గతేడాది 8వ వేతన సంఘాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.
అనగా 2026 జనవరి 1 నుండి ఉద్యోగుల జీతభత్యాల విధానం సిద్ధాంతపరంగా 8వ వేతన సంఘం పరిధిలోకి రావాల్సి ఉంది. ఈ కీలకమైన మార్పు, కొత్త లెక్కింపు నిబంధనలపై ప్రభుత్వంలో తీవ్రమైన చర్చకు దారితీసింది. ఇప్పటికే కొత్త వేతన సంఘం ఏర్పాటైన.. వారి సిఫార్సులను అమలు చేసేందుకు కనీసం 18 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.
ఇలా కొత్తగా 60 శాతం పెరగనున్న కరవు భత్యం (డీఏ) తమ సాధారణ మందులు, రోజువారీ ఖర్చుల కోసం ఈ అదనపు ఆదాయం అత్యవసరంగా అవసరమైన వృద్ధ పెన్షనర్లకు ఇది మరింత సాయపడనుంది.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార చేరవేత కోసం మాత్రమే. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత విషయంపై అధికారిక వెబ్సైట్ సందర్శించాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
