English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • DA Hike Update 2026: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..డీఏ (DA) భారీగా పెంచిన మోదీ సర్కార్..అకౌంట్లోకి జమ అప్పుడే?

DA Hike Update 2026: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..డీఏ (DA) భారీగా పెంచిన మోదీ సర్కార్..అకౌంట్లోకి జమ అప్పుడే?

DA Hike Update 2026 News: ఒకవైపు యుద్ధం.. మరోవైపు భారీగా పెరిగిన ధరలు.. అంచెలంచెలుగా పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో జీతాల పెంపు కోసం లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏప్రిల్ రెండో వారంలో వీరందరికి తీపికబురు అందించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 5, 2026, 01:42 PM IST

Trending Photos

Second Hand Cars: రూ.10 లక్షల కారును రూ.2 లక్షలకే దక్కించుకునే అవకాశం.. ఈ డీల్‌ తెలుసుకుంటే కొనకుండా ఉండలేరు..!!
8
Second Hand Cars
Second Hand Cars: రూ.10 లక్షల కారును రూ.2 లక్షలకే దక్కించుకునే అవకాశం.. ఈ డీల్‌ తెలుసుకుంటే కొనకుండా ఉండలేరు..!!
Akshaya Tritiya: బంగారం కొంటేనే అదృష్టమా? సిల్వర్ కొనకూడదా? అక్షయ తృతీయ నాడు ఇలా చేస్తే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవిస్తుంది..!!
6
akshaya tritiya
Akshaya Tritiya: బంగారం కొంటేనే అదృష్టమా? సిల్వర్ కొనకూడదా? అక్షయ తృతీయ నాడు ఇలా చేస్తే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవిస్తుంది..!!
Glowing Skin Secret: ఖరీదైన క్రీమ్స్ అవసరం లేదు.. 7 రోజుల్లో స్కిన్ గ్లో పెంచే సింపుల్ సీక్రెట్ ఇదే!
8
Glowing Skin Tips
Glowing Skin Secret: ఖరీదైన క్రీమ్స్ అవసరం లేదు.. 7 రోజుల్లో స్కిన్ గ్లో పెంచే సింపుల్ సీక్రెట్ ఇదే!
Milind Soman Fitness Secret: 60లోనూ 20లా ఫిట్‌గా ఉన్న మిలింద్ సోమన్ సీక్రెట్ ఇదే!
6
Milind Soman fitness secret
Milind Soman Fitness Secret: 60లోనూ 20లా ఫిట్‌గా ఉన్న మిలింద్ సోమన్ సీక్రెట్ ఇదే!
DA Hike Update 2026: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..డీఏ (DA) భారీగా పెంచిన మోదీ సర్కార్..అకౌంట్లోకి జమ అప్పుడే?

DA Hike Update 2026 News: ఒకవైపు యుద్ధం.. మరోవైపు భారీగా పెరిగిన ధరలు.. అంచెలంచెలుగా పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో జీతాల పెంపు కోసం లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏప్రిల్ రెండో వారంలో వీరందరికి తీపికబురు అందించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

జాతీయ మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. ఏప్రిల్ రెండో వారంలో జరగనున్న క్యాబినేట్ సమావేశంలో కరవు భత్యం (డీఏ) పెంపుపై ప్రతిపాదన వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై డీఏ పెంపు పర్సెంటేజ్ ఖరారు అయ్యిందని.. త్వరలోనే ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఈ పెరిగిన డీఏను 2026 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి తెచ్చే అవకాశం ఉందట. 

అయితే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం తమ మూల వేతనంలో 58 శాతం డీఏను పొందుతున్నారు. అయితే ఈ సారి ఆ కరవు భత్యాన్ని 60 శాతానికి పెంచే అవకాశం ఉంది. అది కేవలం 2 శాతంగా అనిపించినా.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇదో గణనీయమైన పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.

అయితే ఈ డీఏ పెంపుపై ప్రకటన ఆలస్యం అవ్వడానికి కారణంగా విధాన పరమైన మార్పు. 7వ వేతన సంఘం పదవీకాలం అధికారికంగా డిసెంబర్ 31, 2025న ముగిసింది. అదే విధంగా గతేడాది 8వ వేతన సంఘాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.  

అనగా 2026 జనవరి 1 నుండి ఉద్యోగుల జీతభత్యాల విధానం సిద్ధాంతపరంగా 8వ వేతన సంఘం పరిధిలోకి రావాల్సి ఉంది. ఈ కీలకమైన మార్పు, కొత్త లెక్కింపు నిబంధనలపై ప్రభుత్వంలో తీవ్రమైన చర్చకు దారితీసింది. ఇప్పటికే కొత్త వేతన సంఘం ఏర్పాటైన.. వారి సిఫార్సులను అమలు చేసేందుకు కనీసం 18 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. 

ఇలా కొత్తగా 60 శాతం పెరగనున్న కరవు భత్యం (డీఏ) తమ సాధారణ మందులు, రోజువారీ ఖర్చుల కోసం ఈ అదనపు ఆదాయం అత్యవసరంగా అవసరమైన వృద్ధ పెన్షనర్లకు ఇది మరింత సాయపడనుంది.

(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార చేరవేత కోసం మాత్రమే. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత విషయంపై అధికారిక వెబ్‌సైట్ సందర్శించాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Thalliki Vandanam 2026: తల్లికి వందనంపై సీఎం చంద్రబాబు తీపికబురు..అకౌంట్లోకి రూ.15 వేలు జమ చేసేది అప్పుడే?

Also Read: Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ 2026 స్పెషల్..బంగారం ఎప్పుడు, ఏ సమయంలో కొంటే మంచిదో తెలుసా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

DA Hike UpdatesGDS 8th pay commission8th Pay Commission8th Pay Commission News8th Pay Commission 2026

Trending News