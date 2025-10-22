English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • DA Hike: 60% డీఏ పెంపు..ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎగిరిగంతేసే వార్త..మోదీ సర్కారు సంచలనం!

DA Hike: 60% డీఏ పెంపు..ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎగిరిగంతేసే వార్త..మోదీ సర్కారు సంచలనం!

DA Hike Update: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్. డీఏ పెంపునకు మోదీ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిన క్రమంలో ఎంతమేర పెరిగిందనే విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఉద్యోగులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈసారి డీఏను 60 శాతానికి పెంచేందుకు కేంద్ర క్యాబినేట్ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే దీనిపై పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 22, 2025, 05:04 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
6
0
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
DA Hike: 60% డీఏ పెంపు..ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎగిరిగంతేసే వార్త..మోదీ సర్కారు సంచలనం!

DA Hike Update: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్. డీఏ పెంపునకు మోదీ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిన క్రమంలో ఎంతమేర పెరిగిందనే విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఉద్యోగులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈసారి డీఏను 60 శాతానికి పెంచేందుకు కేంద్ర క్యాబినేట్ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే దీనిపై పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

8వ వేతన సంఘాన్ని జనవరి 2025లో సూత్రప్రాయంగా ఆమోదించినా.. అధికారిక నోటిఫికేషన్ ఇంకా జారీ కాలేదు. నోటిఫికేషన్ జారీ అయిన తర్వాత కమిషన్ చైర్మన్, సభ్యులను సక్రమంగా నియమిస్తామని తెలుస్తోంది. ఈ అంశంపై ప్రభుత్వం చురుగ్గా పనిచేస్తోందని ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి ఇటీవల రాజ్యసభలో స్పష్టం చేశారు. 8వ కేంద్ర వేతన సంఘానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసిన తర్వాత ఛైర్మన్, సభ్యులను నియమించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సంప్రదించిన తర్వాత వారితో ఏకాభిప్రాయం తీసుకొని.. తగిన చర్యలు తీసుకోనున్నారని తెలుస్తోంది.  ప్రస్తుత డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA) 58% వద్ద ఉంది. 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇది 60%కి పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. దీని ఆధారంగా, ప్రాథమిక ఫిట్‌మెంట్ కారకం 1.60 కావచ్చు. 

ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి ప్రభుత్వం దానిని 10% నుండి 30% వరకు పెంచే అవకాశం ఉంది. 20% పెరుగుదల దానిని 1.92 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అయితే 30% పెరుగుదల దానిని 2.08కి వెళ్లగా.. 8వ వేతన సంఘం కింద ఫిట్‌మెంట్ కారకం 1.8 నుండి 2.08కి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది జీతాలు, పెన్షన్లలో గణనీయమైన పెరుగుదల అవ్వొచ్చు.

8వ వేతన సంఘం అమలు తర్వాత, అధిక ఫిట్‌మెంట్ కారకం కారణంగా జీతం, పెన్షన్ రెండింటిలోనూ గణనీయమైన పెరుగుదల ఉంటుందని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు. రాబోయే కమిషన్ ద్రవ్యోల్బణం, జీవన వ్యయం, ఆదాయ అసమానతలపై దృష్టి సారిస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఒక చైర్మన్, ఇద్దరు పూర్తికాల సభ్యులు, అనేక మంది పార్ట్-టైమ్ నిపుణులు, సలహాదారులతో కూడిన 8వ వేతన సంఘం ఏర్పడిన తర్వాత, కమిషన్ తన సిఫార్సులను ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకు సమర్పించడానికి దాదాపు 18 నెలల సమయం ఇవ్వవచ్చు. అన్నీ కలిసి వస్తే 2026 నాటికి 8వ వేతన సంఘ నిర్ణయాలను అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. 

Also Read: Realme Washing Machine: రూ.4,000లకే టాప్‌లోడ్ వాషింగ్ మెషీన్..ఆఫర్ ఒక్కరోజు మాత్రమే

Also REad: Gruha Lakshmi Scheme: పండగపూట మహిళలకు శుభవార్త..గృహలక్ష్మి పథకంతో అకౌంట్లోకి రూ.6,000 జమ!?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

DA hike8th Pay Commission8th Pay Commission Latest Newslatest news on 8th pay commissionSalary Hike

Trending News