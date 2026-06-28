DA July Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు.. ప్రభుత్వం నుండి రెండు కీలక ప్రకటనల కోసం ఇప్పుడు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మొదటిది 7వ వేతన సంఘం పరిధిలో జరగనున్న కరువు భత్యం (DA)సవరణ కాగా, రెండోది ఇంకా సంప్రదింపుల దశలోనే ఉన్న 8వ వేతన సంఘానికి అమలుపై క్లారిటీ కోసం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు. మరోవైపు జూలై నెల సమీపిస్తుండటంతో.. ప్రభుత్వం త్వరలోనే తదుపరి డీఏ పెంపును ప్రకటించవచ్చనే అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. అదే సమయంలో, దేశవ్యాప్తంగా 8వ వేతన సంఘం కింద జీతాల సవరణపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి.
8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు అయినప్పటికీ, దాని సిఫార్సులు ఇంకా అమలులోకి రాలేదు. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న 7వ వేతన సంఘం నిబంధనల ప్రకారమే డీఏ సవరణలను పొందుతూ ఉంటారు. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, జీవన వ్యయాల ప్రభావాన్ని తట్టుకోవడంలో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సహాయపడేందుకు ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా జనవరి, జూలై నెలల్లో డీఏను సమీక్షిస్తుంది. తుది ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, ప్రభుత్వ లెక్కల ఆధారంగా.. జూలై 2026లో జరగబోయే డీఏ సవరణలో 2-3% పెంపు ఉండవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
డీఏను ఎలా లెక్కిస్తారు?
గత 12 నెలల్లో నమోదైన సగటు ద్రవ్యోల్బణం ఆధారంగా కరువు భత్యం సవరిస్తారు. ఈ గణన 'వినియోగదారుల ధరల సూచీ' (CPI)తో ముడిపడి ఉంటుంది. ఇది వస్తువులు, సేవల ధరలలో వచ్చే మార్పులను కొలుస్తుంది. 8వ వేతన సంఘం తన సిఫార్సులను ఇంకా ఖరారు చేయకపోవడం వల్ల, డీఏ సవరణలను నిర్ణయించడానికి 7వ వేతన సంఘం కింద ఉన్న ప్రస్తుత విధానమే (ఫార్ములా) కొనసాగుతుంది.
ఇటీవలి ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు కరువు భత్యంలో మరో పెంపు ఉంటుందనే అంచనాలను బలపరిచాయి. గణాంకాలు, కార్యక్రమ అమలు మంత్రిత్వ శాఖ (MoSPI) విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం.. ఏప్రిల్ నెలతో పోలిస్తే మే 2026లో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువగా నమోదైంది. పెరుగుతున్న ఆహార ధరలు అధిక ద్రవ్యోల్బణానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా నిలిచాయి. ద్రవ్యోల్బణం, వినియోగదారుల ధరల సూచిక (CPI) సంబంధిత డేటాలో ఇటీవలి కదలికల కారణంగా జూలైలో మరో కరువు భత్యం (DA) పెంపు ఉంటుందని చాలా మంది నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
గత సవరణ తర్వాత, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ప్రస్తుతం తమ మూల వేతనంలో 58% కరువు భత్యం పొందుతున్నారు. జూలై 2026 సవరణకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడనప్పటికీ.. ప్రభుత్వం 2-3 శాతం పాయింట్ల పెంపును ఆమోదిస్తుందని చాలా మంది ఆశిస్తున్నారు. అయితే, తుది నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసే అధికారిక లెక్కింపుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
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