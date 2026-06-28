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DA July Hike: ఉద్యోగులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..మరో 3 శాతం పెరగనున్న డీఏ..అకౌంట్లోకి అప్పటి నుండే?

DA July Hike 2026: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు జూలై నుంచి అమలు కావాల్సిన డీఏ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. జూలై 2026 నుంచి అమలు కానున్న కరువు భత్యం(డీఏ)లో 2 నుంచి 3 శాతం పెంపుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 28, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:57 PM IST
DA July Hike: ఉద్యోగులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..మరో 3 శాతం పెరగనున్న డీఏ..అకౌంట్లోకి అప్పటి నుండే?
Image Credit: Source: Zee TeluguSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ఉద్యోగులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..మరో 3 శాతం పెరగనున్న డీఏ..అకౌంట్లోకి అప్పటి నుండే?
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