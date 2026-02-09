Bengaluru: ఇదెక్కడి అరాచకం.. ప్రియుడికి తల్లి ప్రైవేటు ఫోటోలు, వీడియోలు పంపిన కూతురు.. చివర్లో ఊహించని ట్విస్ట్.!.

Daughter sends her mother private photos and videos to boyfriend in Bengaluru: కొంత మంది సమాజంలో యువతీ, యువకులు మరీ నీచంగా తయారయ్యారు. అసలు వారు ఏంచేస్తున్నారో కూడా అర్థం కానీ సిట్యువేషన్ కు వెళ్లిపోయారు. తల్లిదండ్రులు, రక్త సంబంధికులను కూడా వేధిస్తున్నారు. వావి వరసలు మర్చిపోయి నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కామంతో పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మొత్తంగా వీరు చేస్తున్న పనులు మాత్రం సభ్య సమాజంలో చాలా చెడు ప్రవర్తన వ్యాపించేలా ఉంటున్నాయి. ఇటీవల భార్యభర్తల ఘటనలు ఇప్పటికే కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తే ఇప్పుడు కొంత మంది తల్లులు తమ పిల్లల్ని చంపి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
ప్రతిరోజు కూడా హత్యలు లేదా ఆత్మహత్య ఘటనలు మాత్రం ఆగడం లేదు. కొంత మంది అమ్మాయిల ప్రవర్తన కూడా చాలా డెంజర్ గా ఉంటుంది. స్కూళ్లు, కాలేజీ వయసుల్లోనే లవ్, డేటింగ్ అంటూ రెచ్చిపోతున్నారు. తమ ప్రేమ యవ్వారాలకు అడ్డు వస్తే ఏమైన చేసేందుకు వెనుకాడటం లేదు. తాజాగా.. ఒక కూతురు తన తల్లి ప్రైవేటు ఫోటొలు, వీడియోలను ఏకంగా లవర్ కు పంపింది. ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.
కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బెంగళూరుకు చెందిన ఒక 23 ఏళ్ల యువతి చదువు పూర్తి చేసుకుంది. ఉద్యోగ వేటలో ఉండగా ఆమె ఉపయోగపడుతుందని స్మార్ట్ ఫోన్ కొనిచ్చారు. కానీ ఆమె మాత్రం తన చెడు పనుల కోసం దాన్ని వాడుకుంది. తల్లి నిద్రిస్తున్నప్పుడు ఆమె ప్రైవేటు ఫోటొలు, వీడియోలు తీయడం చేసింది. అంతే కాకుండా ఆమె బంధువు స్నానం చేస్తుండగా వీడియోలు రహస్యంగా తీసింది. ఇటీవల తల్లి కూతురు వాలంపై అనుమానం కల్గింది.
ఆమె గదిలో ఫోన్ లో వీడియో కాల్ మాట్లాడుతుంది. ఇంతలో తల్లి రాగానే వెంటనే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసింది. దీంతో ఆమెకు మరింత అనుమానం బలపడింది. వెంటనే కూతురు పడుకొగానే రాత్రిపూట ఆమె ఫోన్ ను గమనించింది. ఆ తర్వాత ఆమెకు అసలు స్టోరీ అర్థమైంది. కూతురు ప్రతి రోజు తన వీడియోలు, ఫోటోలు తన ప్రియుడికి పంపినట్లు ఆమె గుర్తించింది. కూతురు ఫోన్ లో అనేక ఫోటోలు, వీడియోలను తల్లి గుర్తించింది.
వెంటనే ఆమెను ప్రశ్నించగా పొంతన లేని సమాధానం చెప్పింది. ఆ తర్వాత తన ప్రియుడు వరుణ్ (అలియాస్ గిరిధర్) ఒత్తిడి మేరకే తాను ఈ పని చేశానని యువతి తెలిపింది. వెంటనే తల్లి తన కూతురితో కలిసి జరిగిన దారుణంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తన కూతుర్ని ట్రాప్ చేశాడని ఆమె వాపోయింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
Read more: Video Viral: క్లాసులో రెచ్చిపోయిన స్టూడెంట్.. అందరి ముందే లేడీ టీచర్పై.. షాకింగ్ వీడియో..
ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. తల్లి ఫిర్యాదు చేసిన కొన్ని రోజులకే ఆ యువతి ఇంటి నుండి పారిపోయింది. ఆమె సదరు యువకుడిని వివాహం చేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై పోలీసులు స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వలేదు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook