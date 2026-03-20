Dawood Ibrahim: ఎట్టకేలకు ముగిసిన అండర్ వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీం ఆస్తుల డ్రామా.. ఎవరు కొన్నారంటే?

Dawood Ibrahim's Ratnagiri Farms Sold: అండర్ వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీం.. ఈ పేరు వింటే ఎవరికైనా వెన్నులో నుంచి వణుకుపుడుతుంది. అయితే ఇప్పుడు అతని పూర్వీకులకు చెందిన భూముల కోసం నిర్వహించిన వేలం ప్రక్రియ మొత్తానికి సక్సెస్ అయింది. దావూద్కు చెందిన ఆ భూమిని ఎట్టకేలకు కొనేవాళ్లు దొరికారు. మహారాష్ట్రలోని రత్నగిరి జిల్లాలో ఉన్న అతని పూర్వీకుల వ్యవసాయ భూములను కొనేందుకు ముందుకు వచ్చారు. 2026 మార్చి 5న భారీ వేలం జరిగింది. ముంబైకి చెందిన ఓ వ్యక్తి దావూద్ భూములను కొనేందుకు ముందుకు వచ్చాడు. మొత్తం 4 ప్లాట్లకూ అతి పెద్ద బిడ్డు వేసి మరి దక్కించుకున్నాడు.
ఈ భూములు రత్నగిరి జిల్లాలోని ఖేడ్ తాలూకాలో ఉన్న ముంబాకే గ్రామంలో ఉన్నాయి. దావూద్ ఇబ్రహీం పూర్వీకుల గ్రామంగా పరిగణిస్తారు. ఈ భూములలో చాలా వరకు గతంలో అతడి తల్లి అమీనా బీ పేరు మీద నమోదై ఉన్నాయని చెబుతారు. ప్రభుత్వం ఈ ఆస్తులను స్మగ్లర్లు, విదేశీ మారక ద్రవ్య మానిప్యులేటర్ల చట్టం (SAFEMA) కింద స్వాధీనం చేసుకుని వేలానికి ఉంచింది. ఇక ఈ వేలంలో 4 ప్లాట్లను ఒకే కొనుగోలుదారుడు దక్కించుకున్నారు. అతిపెద్ద ప్లాట్ (సర్వే నంబర్ 442) రూ. 10 లక్షలకు పైగా అమ్ముడుపోగా, మిగిలిన 3 ప్లాట్లు వేర్వేరు ధరలకు అమ్ముడయ్యాయి. ఇప్పుడు, కొనుగోలుదారుడు 2026 ఏప్రిల్ ప్రారంభం నాటికి పూర్తి మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేయాలి. ఆ తర్వాతే పూర్తిగా అతని సొంతం అవుతుంది.
దావూద్ భూములను వేలం వేయడానికి గత కొన్నేళ్లుగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ అవి పదేపదే విఫలమవుతూ వచ్చాయి. 2017, 2020, 2024, 2025 సంవత్సరాలలో వేలం పాటలు జరిగాయి. దావూద్ ఇబ్రహీం, అతని ముఠా భయంతో కొనుగోలుదారులు ముందుకు రావడానికి వెనుకాడారు. ఇదే సమయంలో గత నవంబర్ (2025)లో ప్రభుత్వం ధరను 30 శాతం తగ్గించినప్పటికీ ఎవరూ ఆసక్తి చూపలేదు.
ఢిల్లీకి చెందిన లాయర్ అజయ్ శ్రీవాస్తవ ఈ వేలంపాట సమయంలో చాలా సార్లు వార్తల్లో నిలిచారు. ఆయన గతంలో దావూద్తో సంబంధం ఉన్న ఆస్తులను కొనుగోలు చేశారు. కానీ, చాలా సందర్భాలలో చెల్లింపులు జరగక ఆగిపోయాయి. చట్టపరమైన వివాదాల కారణంగా ఆ ఒప్పందాలు పూర్తి కాలేదు. భారత్లో దావూద్ ఇబ్రహీం అత్యంత వాంటెడ్ క్రిమినల్. 1993లో 250 మందికి పైగా మరణించిన ముంబై బాంబు దాడుల కేసులో ప్రధాన నిందితుడు. పాకిస్థాన్లో దాక్కున్నాడని భారత ఏజెన్సీలు భావిస్తున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.