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DK Shiva kumar Taking Oath: కర్ణాటక సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన డీకే శివకుమార్.. హజరైన ప్రముఖులు..

Dk shivakumar as karnataka new cm:  కర్ణాటక నూతన సీఎంగా డీకే శివకుమార్ లోక్ సభలో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ,  మల్లి కార్జున ఖర్గే,  సిద్దరామయ్య, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తదితరులు హజరయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 03, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:01 PM IST
DK Shiva kumar Taking Oath: కర్ణాటక సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన డీకే శివకుమార్.. హజరైన ప్రముఖులు..
Image Credit: karnatakanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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