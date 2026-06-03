/ DK Shiva kumar Taking Oath: కర్ణాటక సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన డీకే శివకుమార్.. హజరైన ప్రముఖులు..

Dk shiva kumar taking oath as Karnataka chief minister: కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. పవర్ షేరింగ్ లో భాగంగా అనేక నాటకీయ పరిణామాల అనంతరం ఎట్టకేలకు కర్ణాటక సీఎం పీఠం ట్రబుల్ షూటర్ డీకే శివకుమార్ సొంతమైంది. ఈ క్రమంలో కర్ణాటక రాష్ట్రం 18 వ సీఎంగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆయనతో గవర్నర్ థావర్ చంద్ గెహ్లట్ ప్రమాణం చేయించారు.
ఈ కార్యక్రమంకు ముఖ్య అతిథులుగా.. ఏఐసీసీ చీఫ్ మల్లి కార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం వీడీ సతీషన్, జీ. పరమేశ్వర, సిద్దరామయ్య, తదితరులు హజరయ్యారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి ముందు తన పూర్వీకులకు డీకే శివకుమార్ పుష్పాంజలి ఘటించారు.
సీఎం డీకే శివకుమార్ తో పాటు మొత్తం 13 మంది మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకరం చేశారు. వీరిలో మాజీ సీఎం సిద్దరామయ్య కుమారుడు యతీంద్ర సిద్దరామయ్యకు కూడా చోటు దక్కడం విశేషంగా చెప్పుకొవచ్చు.
కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రిగా డాక్టర్ జి.పరమేశ్వర ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. డీకే శివకుమార్ కేబినెట్లో మంత్రులుగా కాంగ్రెస్ నేత కేహెచ్ మునియప్ప, కేజే జార్జ్ తదితరులు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారిలో ఉన్నారు.
ఇక ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందు కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ తనకు ఫోన్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారని డీకే శివకుమార్ తెలిపారు. పార్టీలో అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు సాగాలని సూచించినట్లు పేర్కొన్నారు. తన నాయకత్వంపై సోనియా గాంధీ పూర్తి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారని డీకే శివకుమార్ వెల్లడించారు. తనపై సోనియా గాంధీ పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నిలుపుకుంటానని సీఎం డీకే శివకుమార్ స్పష్టం చేశారు.
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