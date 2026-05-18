/Deepak Singla Arrest: ఆప్ నేత దీపక్ సింగ్లా అరెస్ట్..బీజేపీ ప్రతికార చర్య అంటున్న ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ నేత అతిషీ!

Deepak Singla Arrest News: బ్యాంకు మోసం ఆరోపణల కేసుకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) నేత, గోవా కో-ఇన్చార్జ్ దీపక్ సింగ్లా అరెస్టు అయ్యారు. నేడు ఆయన నివాసంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ముమ్మర సోదాలు నిర్వహించింది. ఆ తర్వాత ఈడీ అధికారులు దీపక్ సింగ్లాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఢిల్లీ, గోవా పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ తనిఖీలు జరిగాయి. అయితే ఈ అరెస్టుపై ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడింది. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను అడ్డుపెట్టుకుని బీజేపీ రాజకీయ కక్షసాధింపులకు పాల్పడుతోందని ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆతిషి తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
గోవాలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి పెరుగుతున్న ప్రజాదరణను చూసి ఓర్వలేకే బీజేపీ ఈ దాడులకు తెగబడిందని ఆతిషి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఆమె సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ.. "గోవాలో ఆప్ (ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ) బలం పెరుగుతుండటంతో, బీజేపీ (భారతీయ జనతా పార్టీ) తన నమ్మకమైన అనుచరుడైన ఈడీని రంగంలోకి దించింది. ఈరోజు తెల్లవారుజాము నుంచి మా గోవా కో-ఇన్చార్జ్ దీపక్ సింగ్లా నివాసంతో పాటు పలువురు వాలంటీర్ల ఇళ్లలో సోదాలు చేశారు. ఇది కేవలం మా కార్యకర్తలను భయపెట్టడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం మాత్రమే కాదు.. రాబోయే ఎన్నికల వ్యూహాల కోసం ఆప్ సంస్థాగత డేటా మొత్తాన్ని సేకరించి బీజేపీకి ఇచ్చేందుకే ఈ దాడులు!" అని ఆమె దుయ్యబట్టారు.
బెంగాల్, పంజాబ్ తరహాలోనే కుట్ర!
మరో వీడియో సందేశంలో ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆతిషి గత ఎన్నికల ఉదాహరణలను ప్రస్తావిస్తూ బీజేపీ తీరును తప్పుపట్టారు. గతంలో పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలోనూ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC)ను దెబ్బతీసేందుకు వారి ఎన్నికల వ్యూహకర్త 'ఐప్యాక్' (I-PAC) సంస్థపై ఈడీని ప్రయోగించి డేటాను దొంగిలించారని ఆరోపించారు. ఎన్నికలు ముగియగానే నిందితులను వదిలేశారని గుర్తుచేశారు.
అదేవిధంగా పంజాబ్లోనూ ఆప్ నేతలను టార్గెట్ చేశారని.. బీజేపీలో చేరడానికి నిరాకరించినందుకే పంజాబ్ మంత్రి, ఆప్ నేత సంజీవ్ అరోరాను మే 9న 'హాంప్టన్ స్కై రియల్టీ లిమిటెడ్' కేసు నెపంతో అరెస్ట్ చేశారని, కానీ అదే పార్టీ నుంచి బీజేపీలోకి వెళ్లిన మాజీ ఎంపీ అశోక్ మిట్టల్ వంటి వారిపై ఎలాంటి చర్యలు లేవని విమర్శించారు. ఇప్పుడు పంజాబ్ తర్వాత వారి తదుపరి లక్ష్యం గోవానేనని స్పష్టం చేశారు.
రాబోయే ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమకు ఓటమి తప్పదని తెలిసిపోవడంతోనే బీజేపీ ఇదంతా చేస్తోందని ఆప్ నేత ఆతిషి అన్నారు. సింగ్లా నివాసం వద్ద 15 ఈడీ వాహనాలు, 50 మంది అధికారులను మోహరించడాన్ని ఆమె ప్రశ్నించారు.
